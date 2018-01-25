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    Армия и инвестиции. О чем говорил Порошенко на "украинском завтраке" в Давосе

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    По словам президента, украинская армия за три года стала одной из самых эффективных в Европе: "Большая часть нашего ВВП идет на сферу обороны, десятки тысяч украинцев пострадали от этого".
    Порошенко на украинском завтраке в Давосе
    Кадр из видео канала "112 Украина"

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 2017 год в Украине стал годом инвестиций.

    Об этом он сказал на "Украинском завтраке" в Давосе, передает "112 Украина". 

    "Мы знаем, что у нас есть доверие от инвесторов, у нас есть помощь иностранных советников. Я горжусь, что этот год — это первый раз, когда у нас много инвестиций. Такого, наверное, не происходило, что мы имеем на рынке инвестиций, как это происходит в этом году. Мы хотим стать очень важной страной для инвесторов, важным партнером, и это важное достижение, но этого недостаточно. Мы не хотим это прекращать даже до следующих выборов", — сказал он. 

    Также, по словам президента, украинская армия за три года стала одной из самых эффективных в Европе. 

    "Большая часть нашего ВВП идет на сферу обороны, десятки тысяч украинцев пострадали от этого. И мы защищаем свободу и демократию для Европы, для всего мира… На протяжении последних 3-х лет мы стали одной из наиболее эффективных армий в Европе, хотя до этого армия имела очень плохое состояние", — сказал он. 

    Во вторник в швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки. В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около 3 тысяч делегатов.

    Украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко начала официальный визит в Давос, где также принимает участие в форуме.

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