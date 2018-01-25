Встречи, рукопожатия, речи. Порошенко на форуме в Давосе

Во вторник в швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки. В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около 3 тысяч делегатов.

Украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко также принимает участие в форуме.

Порошенко во время визита на Всемирный экономический форум в Давосе провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. "МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила она после переговоров.

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