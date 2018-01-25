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    Встречи, рукопожатия, речи. Порошенко на форуме в Давосе

    Тема:

    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (35)

    (обновлено: )43502
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на Экономическом форуме в Давосе
    Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Петр Порошенко во время Всемирного экономического форума встретился со старшим советником и зятем президента США Данальда Трампа Джаредом Кушнером
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины
    Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Укрианы
    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины
    Петр Порошенко во время Всемирного экономического форума встретился со старшим советником и зятем президента США Данальда Трампа Джаредом Кушнером
    Сайт Президента Украины

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    Во вторник в швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки. В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около 3 тысяч делегатов.

    Украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко также принимает участие в форуме.

    Порошенко во время визита на Всемирный экономический форум в Давосе провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. "МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила она после переговоров.

    Смотрите также: Порошенко, Путин, Трамп. Найдены музейные двойники известных политиков

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