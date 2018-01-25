Провокация в Давосе: Порошенко посоветовал российской журналистке снять вышиванку - СМИ

Сайт Президента Украины

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Давосе на Всемирном экономическом форуме российская журналистка попыталась задать провокационный вопрос президенту Украины Петру Порошенко.

Журналистка с микрофоном без опознавательных знаков выкрикнула Порошенко вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?!" — передает ТСН.

Президент Украины отреагировал на украинскую национальную одежду девушки и посоветовал ей "снять вышиванку". Порошенко также сказал, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском языке. На это журналистка сказала ему, что он "прекрасно понимает русский язык".

"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопрос отвечаю на украинском", – заметил Порошенко.

Видео инцидента пока что не опубликовано.

Напомним, что Порошенко во время визита на Всемирный экономический форум в Давосе провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. "МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила она после переговоров.