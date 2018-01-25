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    Политика

    Провокация в Давосе: Порошенко посоветовал российской журналистке снять вышиванку - СМИ

    (обновлено: )225609
    В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе произошел диалог президента Украины и российской журналистки, которая спросила его о принятии закона о реинтеграции Донбасса.
    Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе. Украинский завтрак
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Давосе на Всемирном экономическом форуме российская журналистка попыталась задать провокационный вопрос президенту Украины Петру Порошенко.

    Всемирный экономический форум в Давосе
    REUTERS Denis Balibouse
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    Журналистка с микрофоном без опознавательных знаков выкрикнула Порошенко вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?!" — передает ТСН.

    Президент Украины отреагировал на украинскую национальную одежду девушки и посоветовал ей "снять вышиванку". Порошенко также сказал, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском языке. На это журналистка сказала ему, что он "прекрасно понимает русский язык".

    "Я понимаю и английский, и другой. Но на вопрос отвечаю на украинском", – заметил Порошенко.

    Видео инцидента пока что не опубликовано.

    Напомним, что Порошенко во время визита на Всемирный экономический форум в Давосе провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. "МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила она после переговоров.

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