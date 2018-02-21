Уцелеет ли Порошенко в схватке за второй срок?

Николай Песецкий, обозреватель

Рейтинг Порошенко рухнул с 50% до 5%, однако он продолжает вести себя так, будто все еще способен "уделать" любого в первом туре. Раз оппонентам, по мнению гаранта, некого и нечего противопоставить, то и свои должны вести себя тихо и скромно.

Ставка делается на безальтернативность Петра Алексеевича в качестве кандидата от власти на предстоящих выборах. Но далеко не все претенденты из этого лагеря согласны с игнорированием собственных амбиций и притязаниями хиреющего президента. Для других ключевой вопрос — соотношение политических дивидендов в случае содействия лидеру страны.

Юрий Луценко

Одной из насущных проблем является формат похода на парламентские выборы. Юрий Витальевич считает, что нужна новая партия. В интервью ТСН он открыто признал, что БПП, НФ и Удар исчерпали свой электоральный потенциал. Однако, по его мнению, в них осталось еще много политиков, способных быть полезными родине. Потому актуален центристский проект, способный объединить "старую гвардию", "свежую кровь" и всех, кто трудится во благо страны.

Процесс консолидации может начаться с мэров крупных городов. "Например, Борис Филатов. У него один из самых высоких рейтингов мэров крупных центров. И он меня спрашивает: "почему нет какой-то понятной платформы без идеологической трескотни, но тех, кто делает работу. Я готов идти с кем угодно, кто поможет Днепру. Такие люди есть на Западе, такие люди есть на Юге. Они сейчас вне политических партий, но люди им доверяют", — пояснил Луценко.

Видимо градоначальники должны быть благодарны за расширенные полномочия и многомиллиардный приток денег в местные бюджеты — результаты децентрализации, запущенной президентом. По крайней мере, именно так видится повод для взаимности с их стороны.

Не понятно только:

первое — каким образом в одной "коалиции" уживутся мэры разных по культурно-идеологической самоидентификации городов? Например, Геннадий Труханов и мэр Тернополя. Или Геннадий Кернес с мэром Ивано-Франковска или Ровно;

второе — в чем мотив региональных лидеров "вписываться" за президента, ненавистного всей стране?

Если "полюбовно" союз сколотить не получится, будут загонять в него "из-под палки" — под угрозой уголовного преследования. А значит вслед за одесским городским головой под пресс силовых и антикоррупционных органов отправятся остальные мэры.

Не меньше Луценко тревожит сдерживание ситуативных союзников Порошенко из "стратегической девятки". Ему важно, чтобы вся команда работала на победу шефа и не конфликтовала между собой. Из надежных у Петра Алексеевича остались только генпрокурор и секретарь СНБО Александр Турчинов. Хотя последний отказался возглавить избирательный штаб президента де-юре, он может управлять им де-факто. Однако публичный отказ может сигнализировать о попытке минимизировать репутационные издержки в случае поражения президента.

Неизвестна судьба и самого генпрокурора. Вступая в должность, Луценко заявил, что это на полтора-два года — пока не приведет подконтрольное ведомство к европейским стандартам. А именно — не лишит функций следствия. К осени сего года должно заработать Государственное бюро расследований, которому передадут следственные полномочия ГП. Подаст ли Луценко в отставку? Возможно. По его словам, личные планы в жизни не ограничены данным постом. Кроме того, украинцам он больше запомнился как генеральный пиар-прокурор, неспособный довести до суда ни одно из резонансных дел. Международным финансовым донорам — как противник новых антикоррупционных ведомств и светоча демократии Михаила Саакашвили. Ну а Порошенко, говорят, до сих пор обижен за встречу с Коломойским в Амстердаме. Если же он уволится, президенту попросту некем его заменить на этом посту. Еще одна неразрешимая пока задача для Петра Алексеевича: как реализовать политические амбиции Луценко так, чтобы не дать вырасти в самостоятельную политическую фигуру.

Владимир Гройсман

Из "технического кандидата" и "мальчика для битья" Владимир Борисович перерос в кошмар №1 для Банковой, затмив собой даже Тимошенко. Гройсман отнимает у Порошенко возможность пиариться на социальных и экономических успехах правительства. Так, премьер первым заявил о "весне реформ" — 35 законопроектах, способных обеспечить ежегодный 7% прирост ВВП. Он так же пообещал поднять пенсии военным пенсионерам — минимум на 1,5 тыс грн с 1 января 2018 года, — хотя первым это хотел сделать президент.

Премьер расширяет административное и информационное влияние. Выстраивает альтернативную президентской управленческую вертикаль. Пытается переподчинить себе ведомства. Благодаря альянсу с Народным фронтом лишил Порошенко большинства в Кабмине.

Он капитализирует свое имя, демонстрируя потенциальным инвесторам, что в качестве самостоятельного политика может быть эффективнее Петра Алексеевича. А значит в 2019 году можно ожидать не только выдвижения его кандидатуры на президентских выборах, но и запуск собственного проекта под парламентские. Что нивелирует шансы Порошенко на переизбрание.

Как его урезонить в БПП никто не знает. Пошли слухи о возможной кампании по дискредитации — так, чтобы дело дошло до увольнения. За что Народный фронт вряд ли проголосует. Поэтому "кадровая революция" в Кабмине маловероятна. Тем не менее, конфликты вокруг отдельных «портфелей» продолжат развиваться: в этом году необходимо назначить глав Нацбанка и Фонда госимущества, сформировать составы ЦИК и Счётной палаты, выбрать Омбудсмена, аудитора НАБУ, а также определиться с назначениями министров информполитики, агрополитики и здравоохранения.

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Таким образом, пока Петр Алексеевич грезит о статусе "единого кандидата", каждый участник "стратегической девятки" готовится вести собственную игру, если не дождется от Порошенко серьезных предложений. Луценко вслед за Гройсманом может заключить союз с НФ, если почувствует, что шеф задумал сделать его «крайним», как некогда Шокина. Хотя Яценюк с Турчиновым все еще уговаривают Порошенко на объединение, оно может не состоятся. Если поражение президента будет неизбежным, фронтовики мигрируют к Юлии Владимировне — в обмен на сохранение пакета административно-финансовых бонусов. Гройсман тоже понимает, что его подсиживает Степан Кубив. Однако гарант пока не собирается идти на уступки и делиться властью, а потому план Банковой обречен на провал.