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    Новый закон от Порошенко о валюте: чего нам ждать?

    (обновлено: )60304
    Президент Петр Порошенко внес в Раду срочный законопроект о валюте. На новый закон власти возлагают большие надежды: что он укрепит гривну, привлечет в страну инвестиции, а также снимет валютный контроль с мелких операций для населения и бизнеса.
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    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Валютная революция

    В понедельник, 19 марта, президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект "О валюте", который определил как неотложный.

    Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    Радио Голос Столицы/Скриншот
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    Как известно, инициатором законопроекта является сам президент. Предполагается, что закон должен заменить устаревший валютный декрет Кабмина от 1993 года.

    У Порошенко заверяют, что принятие Радой  законопроекта "О валюте" будет способствовать укреплению гривны. 

    Об этом в ходе согласительного совета заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

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    "Президентом  Украины внесен в парламент  разработанный НБУ законопроект  № 8152" О валюте", который будет  способствовать становлению свободы  движения капиталов и гибкой  либерализации на валютном рынке. Указанный законопроект, в том числе вместе с законопроектом о международном обмена налоговой информацией и нулевом декларировании, будет способствовать привлечению в нашу страну инвестиций и укреплению национальной валюты", — цитируют Луценко УНН.

    Что изменится

    Ранее сам президент заявлял, что закон основан на принципе "разрешено все, что не запрещено.

    "Закон отменяет  валютный надзор для операций  до 140 тыс. грн — это около 40% транзакций  малого-среднего бизнеса", — отмечал президент.

    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    На недавней встрече с бизнесменами президент подчеркивал, что законопроект "О валюте" является очень важным для бизнеса, а также стимулирует развитие экономики. 

    "Все они  почувствуют облегчение сразу  после принятия закона. предприниматель  должен делать бизнес конкурентоспособным, а государство должно помогать  и защищать предпринимателя… Конечная же цель – улучшение условий для инвесторов, привлечение инвестиций, новые рабочие места, новые поступления в госбюджет, поступление валюты в страну, укрепление нацвалюты. И главное – рост доходов украинцев", – отмечал Порошенко.

    В то же время в Нацбанке поясняли, что закон позволит снять излишний валютный контроль с мелких операций как для населения, так и для бизнеса.

    В частности, документ предлагает повысить порог операций, которые попадают под финмониторинг в два раза — до 300 тыс. грн, а сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (сейчас 180 дней максимум) не будут иметь ограничений.

    Документ, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в Украину и приведет законодательство к европейским нормам.

    "Мы идем  к свободному движению капитала, снимаем много ограничений, которые  сегодня неэффективны и сдерживают  приток иностранных инвестиций. Думаю, это будет очень позитивным  фактором с точки зрения притока  не только иностранных инвестиций, но и с точки зрения и даже внутренних инвестиций", – заявлял Чурий.

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    В то же время эксперты отмечали, что закон содержит массу отсылок к существующим и еще не написанным подзаконным актам Нацбанка.

    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Подготовить их регулятор должен будет в срок до 6 месяцев с момента публикации Закона.

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    Разрабатывать новое валютное законодательство начала еще экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева: два года назад появился план развития валютного рынка, который предусматривал пошаговую валютною либерализацию.

    До сих пор бизнес в своей работе руководствуются принятым правительством еще в 1993 году декретом "О системе валютного регулирования и контроля". После кризиса 2014 года Нацбанк еще больше усложнил жизнь бизнесу, ограничив валютные операции и установив к ним очень жесткие требования.

    По материалам из открытых источников интернет

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