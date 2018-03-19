Новый закон от Порошенко о валюте: чего нам ждать?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Валютная революция

В понедельник, 19 марта, президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект "О валюте", который определил как неотложный.

Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Как известно, инициатором законопроекта является сам президент. Предполагается, что закон должен заменить устаревший валютный декрет Кабмина от 1993 года.

У Порошенко заверяют, что принятие Радой законопроекта "О валюте" будет способствовать укреплению гривны.

Об этом в ходе согласительного совета заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

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"Президентом Украины внесен в парламент разработанный НБУ законопроект № 8152" О валюте", который будет способствовать становлению свободы движения капиталов и гибкой либерализации на валютном рынке. Указанный законопроект, в том числе вместе с законопроектом о международном обмена налоговой информацией и нулевом декларировании, будет способствовать привлечению в нашу страну инвестиций и укреплению национальной валюты", — цитируют Луценко УНН.

Что изменится

Ранее сам президент заявлял, что закон основан на принципе "разрешено все, что не запрещено.

"Закон отменяет валютный надзор для операций до 140 тыс. грн — это около 40% транзакций малого-среднего бизнеса", — отмечал президент.

На недавней встрече с бизнесменами президент подчеркивал, что законопроект "О валюте" является очень важным для бизнеса, а также стимулирует развитие экономики.

"Все они почувствуют облегчение сразу после принятия закона. предприниматель должен делать бизнес конкурентоспособным, а государство должно помогать и защищать предпринимателя… Конечная же цель – улучшение условий для инвесторов, привлечение инвестиций, новые рабочие места, новые поступления в госбюджет, поступление валюты в страну, укрепление нацвалюты. И главное – рост доходов украинцев", – отмечал Порошенко.

В то же время в Нацбанке поясняли, что закон позволит снять излишний валютный контроль с мелких операций как для населения, так и для бизнеса.

В частности, документ предлагает повысить порог операций, которые попадают под финмониторинг в два раза — до 300 тыс. грн, а сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (сейчас 180 дней максимум) не будут иметь ограничений.

Документ, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в Украину и приведет законодательство к европейским нормам.

"Мы идем к свободному движению капитала, снимаем много ограничений, которые сегодня неэффективны и сдерживают приток иностранных инвестиций. Думаю, это будет очень позитивным фактором с точки зрения притока не только иностранных инвестиций, но и с точки зрения и даже внутренних инвестиций", – заявлял Чурий.

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В то же время эксперты отмечали, что закон содержит массу отсылок к существующим и еще не написанным подзаконным актам Нацбанка.

Подготовить их регулятор должен будет в срок до 6 месяцев с момента публикации Закона.

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Разрабатывать новое валютное законодательство начала еще экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева: два года назад появился план развития валютного рынка, который предусматривал пошаговую валютною либерализацию.

До сих пор бизнес в своей работе руководствуются принятым правительством еще в 1993 году декретом "О системе валютного регулирования и контроля". После кризиса 2014 года Нацбанк еще больше усложнил жизнь бизнесу, ограничив валютные операции и установив к ним очень жесткие требования.

По материалам из открытых источников интернет