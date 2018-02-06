Эксперт: Порошенко проиграет второй тур выборов любому, кроме...

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы
Украина планирует продать две так называемые вышки Бойко — буровые установки для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, которые были арестованы в 2015 году. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, в ГПУ сейчас есть решение суда о наложении ареста на две буровые установки и передачу их в Агентство конфискованных активов. Луценко заявил, что несмотря на то, что вышки находятся в Крыму, это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту.
Заявление генпрокурора в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический консультант Андрей Вальчишин.
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(текст публикуется на языке оригинала)
Як Ви ставитесь до можливого факту продажу вишок Бойка, про що говорив Юрій Луценко?
— Давайте розділимо це питання на дві частини, бо перша частина питання – це фактор Юрія Бойка, і цей фактор більше є політичний. Через рік в Україні відбудуться президентські вибори, і, в принципі, в них планує брати участь також і чинний президент Петро Порошенко. Згідно з цими дослідженнями, які проводяться зараз і впродовж усього останнього року, в другому турі він не має шансу виграти в жодного зі своїх супротивників з такого, скажімо, умовно демократичного табору, ні в Юлії Тимошенко, ні в Андрія Садового, ні в інших. Відповідно, за даними досліджень, єдиним кандидатом, у якого Порошенко виграє, це Юрій Бойко, і не виключено, що ця сьогоднішня заява вона, в принципі, знімає будь-які юридичні претензії до пана Юрія і відкриває йому шлях вже для того, щоб вибудовувати свою президентську кампанію, яка буде в інтересах Петра Порошенка.
Який другий аспект цієї ситуації?
— Другий аспект теж досить важливий. Як знаємо, Юрій Бойко, його асоціюють, принаймні, журналісти, аналітики, з так званою групою Фірташа-Льовочкіна, які також контролюють телеканал "Інтер". Це теж є дуже цінно, бо напередодні президентських виборів канал займає критичну позицію до політичної ситуації в державі, і не виключено, що таким чином хочуть здобути додаткову лояльність даного медійного ресурсу напередодні президентської кампанії. І третій аспект – це, як Ви знаєте, у Верховній Раді у нас досить нестабільна більшість, і зараз голосів двох фракцій насправді не вистачає, власне, фракції БПП і "Народного фронту". Тому координатори роботи більшості, скажімо так, домовились, і ми бачимо по голосуванню ситуативну підтримку окремих депутатських груп – це "Відродження", "Воля народу" і частини Опоблоку, яка більше орієнтується на Ріната Ахметова. Таким чином, можливо, теж є спроба заручитись підтримкою додаткових штиків в парламенті для певних важливих голосувань, яких ми в цьому році побачимо досить багато.
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Чи можна заручитись підтримкою, зокрема, Опоблоку чи частини Опоблоку, вносячи подання на зняття депутатської недоторканності на одного з депутатів Опоблока? Мова, зокрема, про Євгена Бакуліна?
— Що стосується пана Бакуліна, то заяви Луценка про те, що він буде вносити такі подання, робились ним неодноразово. Зазвичай вони робляться напередодні, задовго до початку, власне, сесійного тижня чи пленарного засідання, і у фігурантів цих подань є досить багато часу, щоб зорієнтуватись, чи їм залишатись в Україні, чекати на зняття власної депутатської недоторканності і можливого затримання чи іншої санкції, чи залишити навіть територію України. Тому це теж такий сумнівний момент, тим більше, є інформація, що Бакулін досить часто перебуває за межами України, не виключено, що перебуває і зараз.
Чи є вірогідність, що ця ситуація може бути використана в іміджевому чи політичному плані самим Бойком?
— Вона обов’язково буде використана, тому що, знову ж таки, в його світлі, в світлі його можливої передвиборчої кампанії, він все таки є одним з лідерів Опоблоку, йому не треба мати якісь корупційні скандали в своїй біографії і якраз сьогоднішня заява Луценка показує, що насправді було дуже багато спекуляцій, а він — чистий і не допускав якихось помилок чи злочинів, перебуваючи на посаді профільного міністра.
Стосовно другого туру виборів, то Бойко – саме та політична постать, до якої є антипатія, і він був би дуже зручним кандидатом в другому турі президентських виборів. Чи логічно про це говорити з урахуванням останніх соцопитувань?
— Зрозумійте, соцопитування проводяться не просто за кошти, власне, соціологічних служб. Є завжди замовник, він не завжди афішується, але він впливає і визначає, яка конфігурація кандидатів повинна бути. Ми бачили це на прикладі того самого Святослава Вакарчука, якого то включають в дослідження, то не включають. Зараз не йде мова саме про те, що гарантовано саме Бойка будуть виводити в другий тур, тому що це — зручно. Сценаріїв і варіантів є багато, але таку опцію, мені здається, президентська команда за собою залишає. Але вона має і багато інших опцій, зокрема, це і створення технологічних проектів, які будуть грати і грають на полі ключових опозиційних конкурентів, і т.д.
Напомним, зампредседателя ЦИК Андрей Магера в эфире "ГС" отметил, что ради процентов на выборах политики готовы платить любую цену. Он уверен, что как у провластных, так и у оппозиционных сил в Украине нет ощущения, что государство — важнее политических рейтингов.