Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Проснувшись после продолжительной зимней спячки, топ-игроки украинского политикума потихоньку включаются в процессы. Если в предыдущие месяцы серьезных информповодов было раз-два и обчелся, то теперь их становится на порядок больше.

Не теряя времени

Скандальный закон об антикоррупционном суде, разгон палаточного городка под Верховной Радой, "газовый конфликт" с РФ — по каждой из последних громких тем высказались все, для кого индекс цитирования в СМИ — не пустой звук.

Не могла пропустить возможность в лишний раз заявить о себе и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Одна из самых рейтинговых на сегодняшний день украинских политиков, как и подобает по статусу, с завидной регулярностью появляется в лентах новостей.

Да и сама Юлия Владимировна не сидит сложа руки. Пока основная масса политиков хватала по верхам, Тимошенко успела съездить в США, где успела обсудить с американскими друзьями своих шансы на участие в большой политической игре. Поговаривают, что за время пока во власти воевали с Саакашвили, журналистами и остальными "агентами Кремля" лидер "Батькивщины" успела смотаться и в Швейцарию, на чашку кофе с Игорем Коломойским. Олигарх, который еще в 2008-м говорил, что если Тимошенко станет президентом, уедет в эмиграцию, спустя десять лет, похоже, готов отправиться в обратном направлении.

В ожидании прыжка

Косвенно подтверждают эту информацию и депутатском корпусе.

Так, нардеп от фракции "Народного фронта" Игорь Гузь считает, что в настоящее время Тимошенко выжидает идеальное время для прыжка.

"Юлия Владимировна – очень хитрый политик, даже больше, чем Петр Алексеевич, — комментирует нардеп. — Понимает, что стартовать с президентской компанией еще слишком рано. Поэтому ведет переговоры и имеет все шансы договориться с Коломойским, заручившись серьезной поддержкой. Думаю, если Гройсман не проявит себя, то вся оппозиция будет вынуждена поддержать Тимошенко. Например, Садовый. Он с этой женщиной имеет не очень положительные реляции, но учитывая то, как с ним поступает Банковая, он может поддержать ее во втором туре".

В консенсусе с властью

О том, что предстоящая весна будет для Тимошенко лишь подготовительным этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.

"Мне кажется, что Тимошенко будет вести себя более выдержанно, — говорит политолог Руслан Бортник. — Пока что она находится в консенсусе с Петром Порошенко относительно того, что выборы должны пройти в 2019-м году. Ведь сегодня досрочное волеизъявление, не говоря уже о Третьем Майдане одинаково не выгодны обоим политическим игрокам. На мой взгляд, пика каких-то громких заявлений или действий. В целом же политическая весна в этом году обещает стать достаточно мягкой. Если не пролетят какие-то черные лебеди и не случится какое-то совсем уж непредвиденное событие. Обмен уколами и обвинениями, конечно, будет, но каких-то масштабных действий, атаки на власть со стороны Юлии Тимошенко не стоит ожидать".

Все дело в рейтинге

Вместе с тем, политолог Алексей Якубин прогнозирует для Юлии Тимошенко достаточно непростую весну. По его словам, у лидера "Батькивщины" растет рейтинг и власть реагирует на это достаточно болезненно, все более частыми атаками.

"На Банковой понимают, что Тимошенко — политик с высокими шансами на президентских выборах. С другой стороны, внутри самой власти есть те, кто вполне может сделать ставку на Тимошенко. Та же группа в "Народном фронте", которая ориентируется на Арсена Авакова. Нельзя исключать, что происходят какие-то подковерные переговоры. Кроме того, Тимошенко активно пытается нащупать контакты с Западом для того, чтобы показать, что Порошенко не обладает монополией", — считает политолог.

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По словам, эксперта, весной Банковая будет пытаться сбить рейтинг Тимошенко и не дать ей стать лидером, так называемой, промайданной оппозиции.

"Ведь Юлия Владимировна вполне может объединиться с теми же Анатолием Гриценко, Андреем Садовым. Весна-2018 станет во многом решающей для Тимошенко. Многое будет зависеть и от рейтинга действующего президента Петра Порошенко", — резюмировал эксперт.