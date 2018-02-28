Порошенко может и не пройти во второй тур - Корнейчук

РИА Новости Украина

За год до очередных президентских выборов в Украине действующий глава государства Пётр Порошенко оказался в сложном положении: данные социологии показывают, что при определённых условиях, он может вообще не пройди во второй тур. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Чуть больше года остается до президентских выборов 2019-го года — и уже понятно: борьба между основными кандидатами планируется очень жесткая. В то же время последние социологические рейтинги показывают, что вполне может получиться очень интересная ситуация. А именно — Порошенко вообще не выйдет во второй тур", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Он сослался на недавно опубликованное группой "Рейтинг" свежее социсследование, которое дает следующие цифры президентских рейтингов: Юлия Тимошенко — 18,7%, Пётр Порошенко —15,6%, Юрий Бойко —11,7%, Анатолий Гриценко — 9,7%, Олег Ляшко - 8,7, Вадим Рабинович – 8, 3%.

"Что мы видим из этого рейтинга?

Во-первых, у Банковой нет ни одной реальной политтехнологии, которая помешала бы выйти во второй тур Тимошенко. А ведь именно в этом и заключалась основная задача Администрации президента. Причем понятно, что Ляшко, основной технический кандидат власти против Тимошенко, не выполняет свою задачу — и не может оттянуть у лидера "Батькивщины" голоса аграрного Центра.

Во-вторых, Юго-Восток в итоге может изменить всю картину выборов", — отметил аналитик.

По его словам, наиболее рейтинговым политиком на Юго-Востоке является Юрий Бойко и Оппозиционный блок — "несмотря на свою пассивность".

Корнейчук добавил, что этому есть ряд объективных пояснений.

"С одной стороны, Оппоблок рассматривается всё же, как некая прагматичная сила на Юго-Востоке, которой в свое время была Партия регионов. И в первую очередь – Оппоблок производит серьезное впечатление "партии капитала".

С другой – Рабинович не может отобрать большую часть голосов Оппоблока, поскольку своей риторикой забирает в первую очередь бывший электорат "коммунистов" и часть "противвсихов". Хотя, конечно, и оттягивает на себя некую часть рейтинга Оппоблока.

С третьей – Тимошенко сознательно планирует свою президентскую кампанию с прицелом на Западную и Центральную Украину. И не оттягивает рейтинг Оппоблока на Юго-Востоке.

Поэтому, если Бойко начнет активную президентскую кампанию, то его рейтинги вырастут. Что, естественно, вызывает раздражение у конкурентов Оппоблока на Юго-Востоке", — считает эксперт.

Он пояснил, почему у Юрия Бойко и у Оппозиционного блока есть потенциал электорального роста.

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"Первое – это 30-40% неопределившихся на Юго-Востоке, которые теоретически могут поддержать Оппоблок, при условии активной кампании с его стороны.

Второе – если Оппоблок начнет активничать, то потянет на себя львиную долю рейтинга Рабиновича. Ведь "феномен Рабиновича" именно в том, что он раскрутился на нынешней пассивности Оппоблока.

Третье — есть потенциальный электоральный резерв для Оппоблока в Центральной Украине, где, если смотреть в региональном разрезе, не все избиратели хотят вновь поддерживать Тимошенко и Ляшко. Но при этом хотят голосовать против власти", — написал Корнейчук.

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И подвёл итог: "В общем, объективно говоря, потенциал у Оппоблока есть. Причем можно даже добиться того, что именно Бойко выйдет во второй тур вместе с Тимошенко. Если, конечно, приложить к этому усилия и вести активные действия".

Напомним, очередные президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2019 года.