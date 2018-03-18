Павлив: амбиции Порошенко легли могильной плитой на БПП

По словам Павлива, "могильной плитой" над окружением президента лежит его уверенность в способности переизбраться на второй срок, хотя даже близкие Порошенко люди в это не верят, сообщил эксперт.

Савченко, уверен он, вполне могла говорить о военном перевороте, но в "застольном" режиме, не всерьез. Электорально же она не способна была нанести никакого ущерба власти, потому что еще год назад ее вытеснили с телеэкранов и "сбили" рейтинг, заявил эксперт.

В целом же, добавил политолог, Савченко для политических игроков – "непонимаема и неиспользуема, она как шальная пуля".

При этом Павлив рассказал, что согласно закрытой социологии эффективно наращивает рейтинги Юлия Тимошенко и она вполне может добиться "эффекта Трампа" на выборах главы государства 2019 года. Конечно, если эти выборы состоятся, подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

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