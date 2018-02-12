На сейчас у Порошенко нет шансов выиграть выборы второй раз — Солонтай

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада Украины восьмого созыва 6 февраля начала VIII сессию. Некоторые депутаты и политологи уже говорят, что в парламенте будет летать дух предвыборной кампании и отвлекать политиков от основной работы. Тем не менее, задач немало.

От работы депутатов в последующие месяцы будет зависеть и политическое и экономическое будущее страны на ближайшие пять лет. Ведь если депутаты не примут закон об антикоррупционном суде — не будет очередного транша от МВФ, что грозит падением гривны и тяжелыми проблемами экономики, а если не будет принят закон о выборах, в следующие пять лет парламент нового созыва гарантированно будет иметь те же проблемы, что и нынешний.

Справятся ли парламентарии с таким количеством работы, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи буде відрізнятися робота Ради більшою результативністю?

— Я думаю, що результативність спаде порівняно з минулим періодом, тобто цей парламент і так був не результативний, а стане ще більш не результативним, тому що фактично через рік у нас вибори, перший тур виборів президента, потім другий тур. Відповідно, у нас очільники і нардепи, які є в парламенті, вони є кандидатами в президенти, вони дивляться уважно на соціологічні опитування, вони розуміють, що у них шансів навіть багато зайняти крісло президента, скільки і в діючого президента і тому, звичайно, діючий парламент почне виходити з-під контролю президента.

Є якісь маркерні питання чи завдання для ВР, які в рамках цього духу передвиборчої кампанії могли б зіграти депутатам на руку?

— Наприклад, антикорупційний суд – це таке питання, що, незважаючи — вибори, не вибори, вони будуть все одно його розглядати, тому що МВФ інакше не продовжить кредитувати Україну. Це, відповідно, потягне за собою падіння ще більше гривні, вона і так впала за останній час сильно, а це, відповідно, потягне непрогнозовані економічні й політичні наслідки. Тому, щоб це не допустити, нардепи різних мастей і фракцій, різних груп і політичних вподобань будуть займатись цим питанням. Ще таке питання буде — ЦВК, тобто всі розуміють, що треба йти на перевибори, всі розуміють, що ЦВК прострочене, і тому подання і від президента пішло, і Парубій швиденько оголосив, що так, так, беру в пріоритетну роботу, тобто зрозуміло, що ЦВК точно піде в результат, в результативні. НБУ нарешті також піде в результат з таких самих причин, як МВФ. Але інші питання результативними не будуть, бо, наприклад, ті ж самі кадрові приклади. Якщо ЦВК і НБУ мають шанси, то, наприклад, міністр охорони здоров’я досить давно відсутній, і шансів поки немає. Міністр аграрної політики — досі відсутній, і шансів поки немає. Рахункова палата відсутня, Конституційний суд відсутній. Голови комітету парламенту, антикорупції, голова комітету парламенту по аграрній сфері і т.д., можна перераховувати, тобто у ВР тільки по кадрах такий список заборгованості, що просто жах. А якщо говорити про законопроекти, і план законодавчих робіт, то там взагалі — капець повний.

З огляду на важливі питання – антикорупційний суд, призначання голови НБУ, оновлення ЦВК, є політичні сили в парламенті, які, навпаки, можуть, скажімо, зважати на те, що дух передвиборчої кампанії вітає в сесійній залі, і працювати на протидію, щоб урвати собі політичних бонусів?

— Тільки на розмовному рівні, тому що варто зважати, що в трійці кандидатів у президенти, які обганяють Порошенка по довірі чи по рейтингу, по різних соцопитуваннях — це по-різному виглядає, знаходяться такі нардепи, які представляють найменші фракції або взагалі фракції не представляють. Наприклад, Тимошенко по багатьох соцопитуваннях обганяє Порошенко, але в неї найменша фракція, тобто вона не може цією фракцією блокувати роботу парламенту. Потім, наприклад, Рабинович. У нього взагалі фракції немає. Є Мураєв, є два народних депутата, але вони не можуть вплинути на хід процесу законодавчо. Потім, Бойко, наприклад, Опозиційний блок — у них там високий рейтинг в ВРУ, якби вибори дострокові. Але, по-перше, вибори будуть не до ВРУ, а вибори будуть на президента. А по-друге, у них друга по найменшості фракція, та й вона ще не входила і не входить на сьогоднішній момент в коаліцію.

Тому на мою думку, ті фракції і ті політики, які сьогодні мають великі вподобання виборців за межами парламенту, вони не матимуть можливості заблокувати щось в парламенті, і не матимуть змоги акумулювати і зібрати виборців, щоб проводити якісь мітинги, тому що жодна тема, жодного порядку денного, не є дражливим для українського суспільства настільки, щоб люди вийшли під ВРУ і розганяли парламент. Нема такого питання на порядку денному. Навпаки, люди підтримують, щоб ВРУ свої борги здала. Яке питання не візьмеш — чи зняття недоторканності нардепами, чи антикорупційний суд… будь-яке питання в економічній сфері, то люди навпаки, тільки за. Люди можуть вийти за те, щоб ВРУ це нарешті зробила, а не проти.

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Якщо ми говоримо про вибори до ВРУ, задля переобрання депутати все-таки покажуть ефективність, чи достатньо буде знову популізму?

— Ні, буде популізм повний. Народні депутати будуть чекати президентських виборів, і поки президентські вибори не відбудуться, вони взагалі ніякої ефективної роботи не продемонструють як парламентський орган. Тому що будуть намагатися всю свою енергію направити в те, щоб попрощатися, або щонайменше позакривати дебет з кредитом з діючим президентом і налагодити місточки та різні-всякі неформальні домовленості з потенційними кандидатами в президенти. На це сконцентрується наша політична еліта, а не на роботі.

Питання недоторканності буде якось вирішуватися найближчим часом?

— На мою думку, воно має потрапити в пул президента. Президент наш діючий хоче стати кандидатом в президенти в другий раз, він про це оголосив. Хоче балотуватися вдруге. Станом на сьогодні у нього нема шансів виграти президентські вибори другий раз, але щонайменше стоїть питання пристойного відходу з пристойним результатом. І Порошенко, для того щоб хоч якось пристойно відійти в сторону, треба взяти це питання, на мою думку, і відповідно вирішити його. Тобто тут президент поки ще має вплив на ВРУ, поки ще її контролює, має, на мою думку, посилено піднімати це питання.

Щоб принаймні ввійти в історію як президент, який скасував недоторканність депутатів. Чи взагалі всіх?

— Так, і щонайменше підкріпити свої електоральні позиції, щоб він не програв вибори президентські, як це зробив Ющенко. Бо Ющенко свого часу не те що у другий тур не ввійшов, Ющенко свого часу в трійку не міг ввійти кандидатів, і був фактично викинутий з політики. Порошенко же, щонайменше, мріючи про те, щоб стати президентом другий раз, точно в голові не уявляє себі, що взагалі випав з політики. Але рейтинги у нього повторюють повністю долю Ющенко і йому треба щось робити. А питання, що робити? Недоторканність сама собою проситься, як питання, яке, власне, він має торпедувати. Єдине, що йому на перешкоді стає, це те, що він не готовий одночасно з недоторканністю внести законопроект про власний імпічмент. А це проблема, тому що парламентарі не можуть погодитися ослабити себе, не ослабивши президента. Бо тоді у нас ще більше будується президентська вертикаль, а не цивілізовані стосунки між парламентами, президентами, урядами і громадянами.

Спецкор «ГС» Александр Ивасивка ранее сообщил, что новая сессия Рады началась с угроз Парубия, поскольку спикер никак не мог заставить нардепов работать, поэтому Рада приняла повестку дня лишь с третьей попытки.