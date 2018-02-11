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    Парубий объяснил, почему Рада тянет с законом об Антикоррупционном суде

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (581)

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    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.
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    "Наши партнеры считают, что не все рекомендации Венецианской комиссии были учтены в президентском законопроекте. Я предполагаю, что между первым и вторым чтением мы сможем эти дискуссии завершить и внести эти положения, рекомендованные Венецианской комиссией, в законопроект. На следующей неделе, когда мы будем формировать порядок дня на всю сессию, я уверен, мы включим и закон об Антикоррупционном суде. Должно быть решение профильного комитета. Когда оно будет, я, не откладывая, поставлю на рассмотрение Верховной Рады Украины", — сказал Парубий.

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    Парубий также отметил важность этого закона для преодоления коррупции в Украине и международного сотрудничества. "Я надеюсь, что в течение полутора месяцев мы сможем выйти на финальное голосование в Верховной Раде", — резюмировал спикер парламента.

    Президент Украины Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

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