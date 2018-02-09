Эксперты МВФ привезут в Киев рекомендации по Антикоррупционному суду

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что эксперты Международного валютного фонда в ходе предстоящего визита в Украину предоставят рекомендации к закону об Антикоррупционном суде.

В среду постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что группа экспертов фонда посетит Киев 12-16 февраля для технических переговоров с властями Украины

"Вместе с миссией приезжают несколько экспертов, которые будут работать и давать рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда", — приводит слова Данилюка в пятницу интернет-издание LB.ua. Министр отметил, что сейчас именно то время, когда эта миссия является необходимой для успешного сотрудничества с МВФ.

Президент Украины Петр Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности для судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

В четверг премьер Владимир Гройсман заявил, что Верховная Рада может до апреля принять закон о создании Антикоррупционного суда, правительство готово оказывать всяческую поддержку в этом вопросе.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, Гройсман говорил о первом полугодии.