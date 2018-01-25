Зачем ЕС Антикоррупционный суд в Украине?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Евросоюзе напомнили, что ожидают от украинской власти создания Высшего Антикоррупционного суда. Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

По словам чиновника, вторым важным вопросом, хотя и "более техническим", является имплементация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. По мнению Вагнера, это обеспечит рост экономики. Потому очень важно, чтобы изменения произошли перед выборами, чтобы люди почувствовали преимущества от проведения реформ.

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Отношения между Украиной и ЕС проанализировал эксперт ОО "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк в эфире радиостанции Голос Столицы.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим пояснити таку увагу структур ЄС до створення Антикорупційного суду в Україні?

— Тут є два моменти. Перший – тим, що у нас немає реального прогресу у боротьбі з корупцією. А другий момент – мені здається, що в самому ЄС створення Антикорупційного суду сприймають як таку якусь мантру, я навіть не знаю, як має щось докорінно змінити. Але якщо ми подивимось світовий досвід, то нічого подібного, тому що в багатьох країнах це не змінило абсолютно стан боротьби з корупцією. На тих самих Філіппінах перший був створений антикорупційний суд в 1979 році. Стан корупції там гірший, ніж до початку створення. Тобто, розумієте, просто повинно бути до кінця усвідомлення того, що проблема корупції – це комплексна проблема, яка не може бути вирішена шляхом створення однієї якоїсь інституції. Натомість ЄС сприймає, очевидно, це в розрізі того, що НАБУ створено, НАЗК створено, для того, щоб завершити побудову антикорупційних органів, не вистачає тільки Антикорупційного суду. Це є такий момент. А другий момент, мені здається, що вони хочуть ще раз переконатись в можливості впливати на Україну за бажанням.

Тобто важлива не окрема структура, а можна обмежитись, скажімо, законодавством антикорупційним?

— Треба, щоб, в принципі, судова система була повноцінною. Тому що не прийдуть іноземні інвестиції, бо інвестор зацікавлений в праві власності. Але кількість справ, які розглядатиме Антикорупційний суд, у нас буде обмежена апріорі, тому що він розглядатиме лише питання корупції чиновників вищого рівня. А багато є речей, пов’язаних із захистом права власності, які насамперед відносяться до юрисдикції інших судів загальної юрисдикції. Тобто говорити про те, що це така якась панацея, не можна. Більше того, я вже сотні разів говорив – в Румунії антикорупційного суду немає, але це зовсім не вплинуло на можливість цієї держави боротись з корупцією. Яка відбувається повноцінно.

І ще є один аспект, пов'язаний з тим, що повільно працюють антикорупційні органи, і тут є об’єктивні і суб’єктивні причини. Якщо ми кажемо про об’єктивні причини, та сама Румунія дала результат антикорупційних органів десь на четвертий рік. Але треба ще запит здійснити до НАБУ, скільки, наприклад, відряджень здійснюється. Тому що мені чомусь інколи здається, що в нас більше займаються не безпосередньо розслідуванням антикорупційних злочинів, а якимись іншими речами, які важливі, але не настільки, як первинна мета діяльності антикорупційних органів.

Чи можуть антикорупційні справи розглядати звичайні суди?

— В принципі, можуть. Більше того, я не зовсім розумію цю логіку, коли кажуть, що звичайні суди заважають розглядати антикорупційні справи. Не розумію, тому що треба все-таки подавати ці антикорупційні справи чи корупційні справи, доводити обвинувальні акти, для того, щоб САП їх вже пересилала безпосередньо до суду. А там вже суд зобов'язаний їх розглядати. А другий момент, що значить — звичайні суди не дають змоги розглядати? Тобто якщо ви, наприклад, бачите, що суддя якісь має інтереси чи якимось чином зацікавлений в розгляді справи, то насправді ви ж маєте змогу теж на ці речі впливати. Тобто треба використовувати просто весь той наявний арсенал, в тому числі в САП. Це логічніше, ніж просто так говорити про те, що на сьогодні суди якимось чином заважають діяльності НАБУ. В якій частині? Це вони заважають тому, що вони отримують хабарі? Чи як? Якщо вони отримують хабарі, є у вас якісь факти, то порушуйте справи. Якщо ви бачите, що судді пов'язані якимись зв'язками, то заявляйте масово відводи. Тобто про це теж тоді треба говорити.

Що відбудеться, якщо Антикорупційний суд в Україні не буде створений?

— Я не можу сказати, що щось категорично нове відбудеться. Оця незрозуміла ситуація, яка є на сьогодні, буде продовжуватися. Тобто іншими словами, що я маю на увазі? Що якщо не створені антикорупційні суди, то тоді виходить за логікою, як намагаються антикорупційні органи сказати, це паралізує їх діяльність. Це не паралізує їх діяльність. Інша справа, що створення Антикорупційного суду в принципі, теоретично може реально покращити ситуацію з боротьбою з корупцією. Але я наголошую — покращити. Це не означає жодним чином, що якщо немає Антикорупційного суду, то це вже хрест на боротьбі з з корупцією поставлений.

Тобто Україна може піти на цей крок без особливих втрат для тих же корупціонерів?

— В тому числі. Розумієте, питання залежить від того, як провести конкурс — це перший аспект, як здійснити процедуру відбору. Тому що навколо цього більшість питань і виникає.

Щоб суд був компетентний і непідкупний?

— Саме так. Друге питання, що дуже важливе значення має діяльність ВРП, оскільки цей орган, у випадку, якщо ці самі судді будуть порушувати законодавство, зможе їх притягувати до відповідальності аж до процедури звільнення. Тобто в нас дуже односторонньо сприймають всю ситуацію. А тут треба говорити про те, що має значення процедура відбору — раз, і друге — наскільки реальний і дієвий механізм притягнення до відповідальності. Тому що яку б ми не зробили ідеальну процедуру відбору, ви все рівно не зможете ідеально всіх підібрати суддів. До цього навіть Антикорупційного суду. Все рівно потім виникатимуть питання. А раз так, це вже далі інший аспект, це можливість притягувати до дисциплінарної відповідальності, і можливість звільнювати.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект. Що так не подобається західним партнерам?

— Це стара пісня, пов'язана з тим, що фактично МВФ, як і інші організації міжнародні, хоче, аби міжнародні експерти мали право вето відносно кандидатів на посаду суддів в Антикорупційний суд після рішення ВКК. І це право вето вже ВКК не мала змоги долати. Чому це має місце? Тому що коли існував орган такий як Громадська рада доброчесності, багато висновків Громадської радо доброчесності негативних по відношенню до кандидатів на посаду судді, які потім стали суддями Верховного суду, долалися ВККС. І це в якійсь мірі підірвало довіру до конкурсу, який мав місце до Верховного суду. І по суті це ключове питання. Всю решту питань можна вирішити. Наприклад, питання щодо того, як розписати терміни проведення кожного з етапів конкурсу. Тому що в законопроекті чітко не визначено, протягом якого терміну має бути кожен з етапів завершений, інші такі от є прогалини, але дуже швидко можна їх розв'язати. Професіонал може за день усунути недоліки. А є стратегічні моменти, які легко усуваються, але які пов'язані з як раз цією пресловутою політичною волею — наскільки Україна готова, аби міжнародні експерти мали б своє право вето чи не мали права вето. Я вам хочу сказати, що насправді, чесно кажучи, я для себе сам, не дивлячись на те, що в принципі доводиться трошки вникати в цю тему, не вирішив, який варіант краще: коли ВККС має можливість долати право вето цих міжнародних експертів, чи коли вона не матиме таке право.

Чи стоїть на кону у нас безвіз або угода про асоціацію з прийняттям чи неприйняттям антикорупційного суду?

— Мені складно сказати. Чесно кажучи, мені важко уявити, що це фактори, які можуть бути взаємопов’язані, хоча експерти на цьому наголошують. Тому тут, чесно кажучи, навіть вражає, наскільки принципова позиція ЄС з цього приводу.

Ранее политолог Алексей Якубин заявлял, что Банковая не допустит, чтобы антикорсуд начал работу до выборов.

А экономист Сергей Фурса отметил, что Украина вылетит их программы МВФ без Антикоррупционного суда.