ЕК: критически важным является правильное создание Антикоррупционного суда

КИЕВ, 23 янв — РАИ Новости Украина. В Европейском Союзе ожидают от руководства Украины создания Высшего антикоррупционного суда, а также имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

"Если говорить, что ожидают от Украины за пределами самого государства, то здесь речь идет о нескольких пунктов. На данный момент критически важным является правильное создание Высшего антикоррупционного суда. Большим шагом, которого мы уже давно ждали, стало то, что президент Порошенко перед Новым годом направил этот законопроект в Верховную Раду. Гражданское общество и международное сообщество имеют к этому несколько замечаний, которые четко определила и Венецианская комиссия", — сказал политик во время круглого стола на тему "Украина: перспективы на 2018" в Европейском политическом центре, передает Радио Свобода.

Еврочиновник отметил, что вторым важным вопросом является имплементация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. "В частности, как снова обеспечить рост экономики. Это очень важно перед выборами, чтобы люди почувствовали преимущества от проведения реформ", — добавил Вагнер.

Группа поддержки Украины была создана в Еврокомиссии в апреле 2014 года. Одной из ее миссий является координация работы со странами ЕС для наиболее эффективного использования европейских инвестиций в реформирование Украины. В группу входят 32 эксперта Еврокомиссии.

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Напомним, в конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Предполагается, что рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде состоится на следующей пленарной неделе, которая начнется 6 февраля.