Порошенко высказался о принятии законопроекта об антикоррупционном суде

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании антикоррупционного суда в начале следующей сессии, которая откроется 6 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Читайте также: Антикоррупционный суд. Эксперты: народ хочет справедливости

"Очень жаль, что не удалось включить в повестку дня вопрос антикоррупционного суда, но не сомневаюсь, что в начале работы следующей сессии парламента этот вопрос будет решен", — сказал Порошенко во время встречи со спикером Рады Андреем Парубием.

Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.

Ранее глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде.

Читайте также — Давос: Порошенко, невестка Порошенко, "аграрная сверхдержава" и Roshen

Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.