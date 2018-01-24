наверх
24.01.201805:24
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко высказался о принятии законопроекта об антикоррупционном суде

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (76)

    (обновлено: )97
    На встрече со спикером Верховной Рады Андреем Парубием глава государства выразил сожаление, что на прошлой сессии "не удалось включить в повестку дня вопрос антикоррупционного суда".
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании антикоррупционного суда в начале следующей сессии, которая откроется 6 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    RIA News Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк
    Хук справа, удар слева, подножка. Имиджевые побои Порошенко

    В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Читайте также: Антикоррупционный суд. Эксперты: народ хочет справедливости

    "Очень жаль, что не удалось включить в повестку дня вопрос антикоррупционного суда, но не сомневаюсь, что в начале работы следующей сессии парламента этот вопрос будет решен", — сказал Порошенко во время встречи со спикером Рады Андреем Парубием.

    Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.

    Ранее глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде.

    Читайте также — Давос: Порошенко, невестка Порошенко, "аграрная сверхдержава" и Roshen

    Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Снегопад в Киеве
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?