Спиридонов о Давосе: Запад плотно контролирует Киев

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинская власть попытается в Давосе отстоять свои позиции, но это вряд ли получится, а простым украинцам ожидать от Всемирного экономического форума нечего, считает политический эксперт Николай Спиридонов.

Очередной Всемирный экономический фрорум пройдет с 23 по 26 января в швейцарском Давосе. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что во время форума президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом. Планируется также встреча президента Украины с главой МВФ Кристиной Лагард.

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"Скорее всего, Запад будет давить на Порошенко. Как считается, с целью усиления борьбы с коррупцией. Но я бы переставил акцены: Запад на самом деле оказывает давление на Киев не с целью борьбы с коррупцией, а для того, чтобы поставить украинскую элиту под еще более плотный контроль", — сказал Спиридонов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, споры об антикоррупционном суде, критика президентского законопроекта со стороны МВФ и ЕС (требующих отдать "контрольный пакет" при создании суда международным наблюдателям) говорят о том, что "Запад пытается "продавить антикоррупционный суд, чтобы любой украинский политик был ручным".

"Запад поддерживал многие страны, которые были не менее коррупционными, чем Украина. Но тут — попытка поставить под контроль. И получается вот такой "шпагат"… Или украинская власть не препятствует созданию антикоррупционного суда, подконтрольного Западу, и тогда могут и нынешнего главу государства осудить, и министров, и вообще любых чиновников — это будет дубинка, которая может быть направлена против любого представителя власти. Либо действительно Украина не получит кредитов от МВФ… И в Давосе, куда Украина, к сожалению, приходит с протянутой рукой, будут переговоры о кредитах и о финансовой помощи — соответственно, в обмен Запад будет пытаться "продавить" более тотальный контроль над украинской элитой с помощью антикоррупционного суда, это основное требование", — отметил эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что к настоящей борьбе с коррупцией все это имеет отдаленное отношение.

"Не коррупция волнует Запад, а волнует та ситуация, что украинская власть не на 100% находится под контролем. К счастью для нас… Потому что какая бы ни была эта власть, плохая или хорошая, мы ее критикуем, но все равно граждане заинтересованы в том, чтобы оставалась какая-то часть субъектности", — сказал Спиридонов.

Он напомнил о том, как Генпрокуратура "воевала" с НАБУ, как руководителя НАБУ вызывали "на ковер" в Верховную Раду, а тот в это время ездил в США.

"И там, в том числе, жаловался на генпрокурора Юрия Луценко… И после этого поступила информация, не до конца подтвержденная, но никем и не опровергенутая, что Луценко и членам его семьи уже запрещен въезд на территорию США, что он попал под определенные санкции", — отметил политолог.

По его словам, украинская власть пока все же "сопротивляется органам, подконтрольными Западу, с тем же НАБУ — с помощью Генпрокуратуры, с помощью других рычагов".

Какие это рычаги? Например, НАБУ до сих пор не дали права на легальную прослушку телефонов и других средств связи.

"Если нужна прослушка, то тогда НАБУ обращается в Службу безопасности Украины. И были жалобы, что якобы СБУ в некоторых случаях предупреждает возможных фигурантов этой прослушки", — сказал Спиридонов, добавив, что он склонен полагать, что все это не соответствует действительности и "СБУ ведет себя честно". Но, тем не менее — "такие слухи есть, были даже официальные заявления".

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"Соответственно, поскольку украинская власть борется с подконтрольными Западу антикоррупционными органами, а созданию антикоррупционного суда вообще препятствует, это означает, что полностью взять ее под контроль пока не удалось, есть попытки, грубо говоря, трепыхаться", — сделал вывод эксперт.

По его мнению, теперь будут предприняты меры к тому, чтобы "в обмен на деньги были ограничены эти возможности трепыхаться".

Спиридонов подчеркнул, что вопросы создания антикоррупционного суда обсуждаются публично (вспомним о заявлении представителя МВФ).

"Единственно, Запад ставит другие акценты — якобы это борьба скоррупцией. Но тут вопрос контроля", — отметил он.

Так чего ждать украинцам от экономического форума в Давосе? По мнению эксперта, "власть ожидает, что удастся организовать встречу Порошенко с Трампом, соответственно, попытаться заселфиться, и после этого заявить о большом достижении — Трамп поговорил с Порошенко поговорил несколько минут, Запад нас поддерживает".

"Ожидания у власти такие, что удастся несколько минут поговорить с Трампом и с ним сфотографироваться. А простым гражданам, честно говоря, ожидать особо нечего. Ну, может быть, украине дадут кредиты, но это те деньги, которые надо будет отдавать, это не безвозмездно. Поэтому я бы не сказал, что украинцам следует ожидать от этого форума каких-то позитивных новостей", - резюмировал Спиридонов.

Напомним, МВФ в январе уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта №7440 о создании Антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом Украины.

Внутри Украины президентский законопроект раскритиковали представители общественных антикоррупционных организаций, предложив Порошенко отозвать документ.