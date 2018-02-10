В Раде запросили у СБУ данные о количестве погибших в Донбассе россиян

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что вместе с депутатами подала запросы в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел о предоставлении информации относительно количества идентифицированных погибших в Донбассе граждан России.

"С Марией Ионовой и Ириной Фриз (депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко") подали запросы во все компетентные структуры относительно информации о количестве идентифицированных погибших в Донбассе россиян… РФ и ее представители в минской группе и в нормандском формате категорически отказываются делегировать своих экспертов к механизму с участием МККК для поиска пропавших без вести", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее мнению, координаторы ОБСЕ занимают в этом вопросе недостаточно активную позицию. "Я собираюсь и дальше долбить эту стену: ибо механизм нужен нам для поиска наших пропавших. И чем больше у нас будет информации об истинных масштабах погибших в Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК", — добавила Геращенко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.