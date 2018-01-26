Кто он - идеальный кандидат в президенты Украины? Мнение политолога

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко еще не решил, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он сказал во время "Украинского завтрака" в Давосе в Швейцарии. Петр Порошенко отметил, что пойдет на второй срок, если следующие полгода будут успешными для него.

К слову, очередные выборы президента Украины состоятся весной 2019 года. Однако уже проводятся соцопросы относительно того, за кого украинцы проголосовали бы на президентских выборах. Так, последнее такое исследование проводил фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова.

Их соцопрос показал, что если бы досрочные выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество респондентов поддержали бы лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 12% избирателей. А вот за Петра Порошенко — проголосовали бы 10% украинцев. На третьем месте этого рейтинга — лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко — за него проголосовали бы почти 8% избирателей.

Так, чего ожидать от Петра Порошенко, и будет ли он баллотироваться на второй президентский срок в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Олег Лисный.

Як ви розцінюєте заяву Порошенка, враховуючи, що вона була зроблена в Давосі, де головна аудиторія цього меседжу – західні партнери?

— Не тільки, тому що будь-який політик, роблячи заяву в Давосі, прекрасно розуміє, що через декілька хвилин це буде чутно в його країні, по-перше. Тому якщо по характеру заяви, то вона цілком поміркована і прагматична, тому що це говорить про зрілість політика, що він чітко усвідомлює, що якщо наступних шість місяців не буде істотних успіхів або буде істотне погіршення, то політичне майбутнє може завершитись. Але це з іншого боку можна трактувати як те, що він впевнений, що за ці півроку він може показати якісь результати, тобто під його керуванням країна чогось досягне, якісь конкретних успіхів, і він у результаті них, скажімо так, буде йти на другий термін.

Дійсно, Порошенко говорив, що піде на другий термін, якщо наступні півроку будуть успішними для нього. В чому цей успіх має проявитись?

— Я розумію, що якщо каже президент, що для нього, це він має на увазі для держави. Мені б дуже хотілося б в це вірити. Тому найуспішніші моменти – це було б, зрозуміло, закінчення війни, але будьмо реалістами, це ми не зможемо зробити за найближчі шість місяців, але можливі бути поступки в плані заведення миротворців, плани, знову ж таки, плани, це не буде зроблено через півроку.

Напевно, черговий транш від МВФ?

— Черговий транш від МВФ – це на ближню перспективу, через два-три місяці про нього вже ніхто не згадає, якщо це буде плюс. Якщо буде негативний момент, то його будуть згадувати ще дуже довго, тобто це природно так відбувається. Але, я думаю, що для президента, наприклад, той же транш – це замалий результат. Повинні бути якісь такі потужні звершення, які істотно вплинуть на обстановку на тому ж фронті, на поверненні людей, які потрапили в полон до ворога, якщо б, наприклад, відбувся обмін всіх на всіх, істотне припинення або взагалі припинення обстрілів того блоку, от у воєнному сенсі, то, я думаю, що це були б дуже істотні і рейтингові моменти. З іншого боку, рейтинговим моментом може стати і якщо ВР дасть добро і нормально більш-менш проголосує, але, я думаю, що це, як мінімум, дев’ять місяців в кращому випадку, це створення антикорупційного суду. Це був би дуже істотний меседж як для зарубіжного політикуму, який за нами чітко слідкує і нам ставить це в мінус, що і досі немає, так і всередині країну. Але, наскільки я розумію, що навіть при самому кращому сценарії цей суд може з’явитись у нас наприкінці року.

Чи є амбіції у Порошенка на президентство на другий термін, як ви вважаєте?

— Ви знаєте, як казали раніше: «плох тот солдат, который не хочет быть генералом». Я перефразую, що «плох тот президент, который не хочет на второй строк піти». Тому, я думаю, що він хоче, але він на нинішній момент дуже, скажемо так, прагматично ставиться до цього питання. Я думаю, що все-таки Петро Порошенко хоче увійти в історію як успішний президент, тому він буде намагатись за цих півроку досягти якихось конкретних і істотних плюсів для країни, і на цих плюсах тоді він зможе піти на вибори.

Хто може бути основним конкурентом Петра Порошенка?

— Мені здається, що основним конкурентом може стати, скажімо так, поява якогось українського Макрона. Це єдиний такий потужний конкурент, тому що, розумієте, всіх, кого сьогодні перераховують в соціологічних дослідженнях, це всі з минулого, всі вже пробували себе у владі, всі себе зарекомендували як політики-пенсіонери.

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Кого ви маєте на увазі під українським Макроном? Вакарчук? Зеленський?

— Ні, Зеленський точно ні. Просто поки що ця людина зараз ще не озвучена, я так думаю, тому я точно не можу вам сказати, але скинемо це на інтуїцію, що може з’явитись політик, який за дуже короткий термін може стати відомим і може бути як представником цієї в нормальному сенсі цього слова третьої сили. Це те, чого, в принципі, народ і хоче, щоб пішла повна заміна, щоб не старі обличчя ми знову вибирали, а щоб ми вибирали когось з новими обличчями і з новими сподіваннями на нього. Але це, скоріше за все, мрії мої або припущення, але це не можна скидати з терезів, тому що все може бути.

Яка може бути доля тих політиків, яких ми знаємо в обличчя? Люди часто згадують обіцянки Порошенка закінчити військовий конфлікт за три тижні.

— Це популістичний момент, тому що якби російські війська не зайшли на територію України, так би і було. Тому це не зовсім коректні речі. Розумієте, по великому рахунку, Порошенко – це той президент, який перший за всю сучасну історію керує країною в період війни. Тому до нього і дуже привернута увага, але на ньому дуже велика відповідальність, і я бачу, що він її усвідомлює. А от якщо брати всю решту політиків, всі вони, в кінці кінців, приведуть політичні сили до ВР. Але, з іншого боку, я б сказав, який би із цих політиків був би для мене зрозумілим. Всі зараз критикують діючу владу, і все не так. Я дуже хотів би, щоб кожен із цих кандидатів, незалежно від прізвища, навіть із старих політиків, щоб він дав нам програму, показав, що він буде робити і як він зупинить війну, як він поверне Крим. Я не бачу у цих політиків старої формації плану дій. Це мене дуже турбує.

Зараз армія має велику довіру, великою довірою користуються і церква, і волонтери. Чи має шанс хтось із військових стати президентом?

— Я думаю, знову ж, я беру сценарій ідеальний, то, можливо, на нинішньому етапі президент, який прийшов з фронту, я просто беру без прізвищ, він би був затребуваний країною, і на певний час він би, скажімо так, змінив хід історії країни. Але ми розуміємо, що в такому сенсі це прийде диктатор. А чи потрібен на нинішньому етапі диктатор Україні, це дуже дискусійне питання.

Конкретних передвиборчих дій ми ще не бачимо. Чи мали би вже в цей час давати програми і говорити конкретно політики?

— Так, вибори вже почались, якщо соціологічні опитування з’являються одне за іншим, і там просто ми дивимось, хто замовник, від того, хто на першій позиції. Розумієте, не буде програм, от в чому проблема. Ніхто не буде давати конкретних планів, тому що їх треба буде потім виконувати, а популістичні заяви, що ми прийдемо і знову ковбаса буде по 2,20 і Крим знову буде повернутий за два дні і т.д., цього зараз ми вже наїлись. Тому дуже великий запит особисто в мене до того політика, який на нинішньому етапі, на початку гонки показав би програму.

Напомним, политолог Вячеслав Потапенко считает, что украинцы не видят силы, которая выведет страну из тупика. Соцопрос доказывает, что у действующих политиков нет поддержки среди населения, люди хотят видеть при власти новые лица, заявил политолог.