Парубий сообщил, когда Рада назначит нового главу НБУ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Кадровые вопросы относительно назначения главы Национального банка Украины и членов ЦИК парламент планирует рассмотреть на следующей пленарной неделе, которая запланирована на 27 февраля — 2 марта, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в эфире парламентского телеканала "Рада" в пятницу.

В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Также в Раду были внесены новые кандидатуры на должности членов ЦИК, срок полномочий которых истек.

Как сообщается на сайте Рады, Парубий прогнозирует, что на следующей пленарной неделе в парламенте будет решен вопрос о назначении главы Национального банка Украины. В интервью телеканалу он отметил, что в ближайшее время претендент на эту должность проведет встречи в комитетах Верховной Рады Украины.

"Кандидат на должность председателя Национального банка также проведет дискуссии с фракциями — такова была рекомендация профильного комитета. Я надеюсь, что к следующей пленарной неделе мы будем иметь завершенные политические дискуссии по этому поводу", — сказал Парубий.

Касаясь вопроса относительно назначения нового состава ЦИК, председатель парламента отметил, что "ситуация немножко сложнее, потому что согласно принятому антикоррупционному законодательству, все кандидаты в ЦИК должны пройти спецпроверку, а она может длиться около 20 дней".

Парубий сообщил, что "как только получил представление президента, отправил на спецпроверку всех кандидатов в члены ЦИК", и выразил надежду, что до следующей пленарной недели эта проверка будет завершена. "Затем — комитет, затем — пленарное заседание Верховной Рады Украины. Одно могу гарантировать — как и вопрос о создании антикоррупционного суда, вопрос ЦИК я безотлагательно поставлю в повестку дня, как только будут завершены все предусмотренные законом процедуры. Я рассчитываю, что это может быть уже на следующей пленарной неделе", — сказал Парубий.