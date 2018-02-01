Бортник: чего Порошенко не хватает для победы на выборах?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В воскресенье, 28 января, 600 новых участников "Национальных дружин" приняли присягу на территории "Косого капонира" "Киевской крепости". Колонна молодых людей в одинаковых серых пятнистых куртках с нашивками "Национальная дружина" на спине и балаклавах прошла прошлась маршем по центру столицы, заявив, что "не боится применить силу, чтобы установить на улицах украинский порядок".

Целью "Национальных дружин", как написано на их сайте, является обеспечение порядка на улицах городов Украины. Личный состав организации – это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане. Действуют эти дружины в 13 украинских городах.

Впрочем, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

При этом советник главы МВД Иван Варченко напомнил, что украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые помогают правоохранителям в охране общественного правопорядка, однако их действия должны быть скоординированными с правоохранителями.

Игра мускулами и камуфляж перед Западом

Акции "Национальных дружин" – это демонстрация мускулов, считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: стремление показать, что без условной "партии войны" любые договоренности власти – политические, геополитические, по "Минску", по выборам 2019 года, – невозможны.

"Пока что это демонстрация политических амбиций без какой-либо далеко идущей глобальной цели", – сказал Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

Он отмечает, что "Национальные дружины" близки к "Народному фронту" и Авакову, даже несмотря на все его заявления.

"Его заявления – это попытка дистанцироваться, я считаю, просто реакция на критику Западных партнеров, которые сегодня очень остро, болезненно воспринимают любую форму махновщины, анархии. Поэтому, я думаю, это демонстрация силы, определенного кризиса, который существует внутри власти, в отношении видения 2019 года, того, как идти, побеждать на выборах, как сохранять "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко. Такие процессы сегодня демонстрирует этот публичный марш", – сообщил политолог.

Пока не хватает главного ресурса

Если же говорить в целом об украинской власти, правые для нее – это нелегальный силовой ресурс власти, уверен эксперт – ресурс, который будет параллельно использоваться с административным ресурсом в тех случаях, когда оппонентов не удается подавить легально.

Бортник перечислил ресурсы, которыми располагают власти страны: правые, административный ресурс – госуправление, контроль над финансами – практически тотальный, возможность под себя сформировать избирательное законодательство, контроль над ЦИК. И, безусловно, использование своих кресел.

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"Для власти сегодня – единственное, что недоступно, это пока не решен вопрос западной поддержки. Пока Запад не поставит конкретно на какого-то кандидата, избираться будет крайне сложно. Более того, Запад подает сигнал, что на Петра Алексеевича он уже не ставит и не видит его (в качестве следующего главы государства). Это сегодня главная проблема Порошенко и его команды, главный для них кризис. Потому что они готовы избираться, готовы даже побеждать на этих выборах – со скрипом, массовыми нарушениями, с использованием силы, но готовы. А без поддержки Запада это вряд ли будет возможно, потому что такую победу невозможно будет легитимизировать", – подытожил политолог.