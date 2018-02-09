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    В Раде разгорелся скандал из-за русского языка

    (обновлено: )862016
    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выключила микрофон депутату Сергею Матвиенкову ("Оппозиционный блок") за то, что он на заседании парламента попытался задать вопрос на русском языке.
    Юлия/Цензор/Youtube

    Депутат в ходе "Часа вопросов к правительству" начал задавать вопрос премьеру Владимиру Гройсману на русском языке, после чего вице-спикер сделала ему замечание и попросила перейти на украинский язык. Матвиенков проигнорировал эту просьбу.

    "Извините, я представитель города Мариуполь (Донецкая область – Ред.), если мы говорим о реинтеграции Донбасса, и таким образом вы относитесь к русскому языку….", — начал депутат, но ему опять выключили микрофон. Геращенко перевела вопрос депутата от "Оппозиционного блока" на украинский язык.

    Премьер, к которому был адресован вопрос, призвал депутатов не разделять Украину по языковому принципу.

    Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт
    flickr.com
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    "Кто-то говорит так, кто-то иначе. Но наш родной язык — украинский… Мы должны продемонстрировать, что мы абсолютно цивилизованная страна, мультикультурная, у нас есть советское наследие, и ничего мы с этим не сделаем, но новое молодое поколение говорит на украинском языке, за который мы боремся и будем бороться дальше", — заявил Гройсман, обращаясь депутатам.

    В Раде уже не первый раз срывают выступления парламентариев, которые пытаются выступить с заявлениями на русском языке. Спикер парламента Андрей Парубий неоднократно призывал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке".

    Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

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