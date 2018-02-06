Венецианская комиссия признала русский язык угнетаемым в Украине

Владимир Матвеев, обозреватель

Украинский Закон "Об образовании" поставил русский язык в худшую ситуацию, чем остальные языки национальных меньшинств, из-за того, что он отдельно упоминается в Конституции. Статья 7 этого закона допускает менее благоприятное отношение к языкам, не являющимся официальными в Евросоюзе, в частности, к русскому, считают в Венецианской комиссии.

Юридически положение русского языка в Украине сейчас хуже, чем у языков стран-членов Евросоюза. У венгерского и румынского языков на Украине становится больше прав, чем у русского.

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В Украине продолжается эпопея с правами русскоязычного населения. На этот раз заявление относительно положения русского языка в интервью для одного из украинских СМИ сделал секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

Маркерт признал, что представители нацменьшинств, разговаривающих на русском языке, по принятому закону оказались в худшей ситуации в вопросе права обучения на родном языке в Украине по сравнению с представителями нацменьшинств, разговаривающих на европейских языках.

"Здесь надо четко разделить на две части — по языкам меньшинств, говорящих на языках ЕС, и в отношении других. Отличие между нормами закона в отношении этих групп слишком велико, последние оказались в значительно худшем положении, чем первые. И, похоже, здесь есть проблемы с соблюдением Конституции Украины, отдельно упоминающей о русском языке, и не вспоминающей о других. Поэтому юридически есть проблема с тем, что по закону "Об образовании" русский язык оказался в худшей ситуации", заявил Маркерт в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

Он также подчеркнул, что Украина должна выполнить международные обязательства, разрешив работу частных школ с преподаванием на языке национальных меньшинств.

По его словам, в отношении европейских языков, (венгерского или румынского), решение может быть найдено с помощью новых законов, подзаконных актов или специальных инструкций Министерства образования. Влиять на "неевропейские" языки Европейский Союз неправомочен, а "может лишь констатировать факт притеснения", пишет Олег Пономарев в латвийском издании Riga. Rosvesty.

Украине после заключения Венецианской комиссии по языковым статьям закона об образовании следует начать диалог с представителями нацменьшинств, разговаривающих на языках стран ЕС, чтобы договориться об условиях преподавания в школах, считает Маркерт.

"Мягкотелый" Запад, не настаивал на изменении статьи данного Закона, а лишь "рекомендовал Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств". В отчете Комиссии говорилось об отсутствии баланса между желанием усилить обучение на государственном —украинском языке и фактическим наступлением на языки национальных меньшинств, в частности русского, "как наиболее широко используемого на Украине языка после государственного", что считается дискриминацией", отмечает Riga.Rosvesty.

Но такая "размытая" формулировка и дала Минобразования Украины "массу лазеек для обхода рекомендаций и продолжения наступления на русский язык на Украине". Более того, "Украина, не являющаяся членом Евросоюза, не понесет никакой ответственности за невыполнение данных рекомендаций", пишет автор.

Между тем, Венгрия ожидает от Украины юридических гарантий того, что применение нового Закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством Закарпатья, сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщается на сайте венгерского правительства.

Сийярто подчеркнул, что "при отсутствии правовых гарантий Венгрия сохраняет свое решение блокировать все существующие международные инициативы Украины в рамках Европейского Союза и НАТО".

Напомним, что скандальный Закон "Об образовании" был принят украинским парламентом 5 сентября 2017 года. Однако, из-за протестов венгерских и румынских общин был отозван до экспертизы в ЕС.

Затем, Венецианская комиссия призвала Украину внести изменения в статью 7 закона "Об образовании" относительно преподавания в средней школе на языках, не являющихся официальными в Евросоюзе, в том числе – на русском, сообщается в комментарии к выводам комиссии, опубликованным на сайте Совета Европы.

Так, Венецианская комиссия предложила властям Украины заменить указанные положения более сбалансированными. В частности, "претензии касались явной дискриминации в обучении на "негосударственных языках" или не "являющихся официальными языками Евросоюза". Таковым оказался русский язык и "именно на него, и был направлен этот Закон", пишет Пономарев.

Напомним, "Статья 7 обеспечивает правовую основу для преподавания предметов на официальных языках ЕС, таких как болгарский, венгерский, румынский и польский. Представляется, что украинские власти намерены использовать возможности, предлагаемые этим положением. Однако новый закон не предлагает решений для языков, не являющихся официальными в ЕС, в частности, для русского, который является наиболее часто используемым негосударственным языком. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно объяснить, оно вызывает вопрос о возможной дискриминации", отметили в Совете Европы в декабре.

В комиссии отметили рамочный характер статьи Закона и выразили надежду, что другие законодательные акты будут содействовать защите прав национальных меньшинств в Украине.

Наряду с этим, как отмечает латвийское издание, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев "выводы ЕС относительно прав русского языка в Украине может игнорировать". Климкин дал понять, что на уступки по противоречивому закону никто не пойдет. Украинский министр заявлял ранее, что русский язык является "орудием колонизации и ассимиляции", а также "гибридным оружием" против Украины.

То, что указанный закон Киев не намерен менять "под Европу", заявлял и спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Наряду с этим, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш уверена, что Киев не понимает, с каким "огнем играет". "Пока что в ЕС считают нынешнюю команду власти "своим сукиным сыном", на многие действия которого закрываются глаза. Но у каждого терпения есть предел. Правящий режим в шаге от того, чтобы утратить международную легитимность и стать нерукопожатным и даже токсичным для ЕС. Неисполнение решений Венецианской комиссии по закону об образовании приближает Евросоюз к смене отношения", уверена Лукаш.

Как пишет автор статьи, чтобы "не напрягать ситуацию, МОН Украины пойдет по пути Латвии". По словам министра науки и образования Украины Лилии Гриневич, Украина ищет "правильную модель" обучения для представителей национальных меньшинств, каковой, по ее мнению, может стать образовательный опыт и модели, которые предлагаются в Латвии.

С украинским министром перекликается и экс-депутат Верховного Совета Украины, а ныне представитель Кива в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко. "Как таковых юридических последствий в случае их невыполнения для Украины не наступает", сказал он. Как отмечает издание, по его словам, это лишь обострит отношения с Европой.

Вместе с тем, в ответ на выводы Веницинской комиссии Минобразования Украины уже предложило три модели решения вопроса с языками национальных меньшинств. При этом, для русскоязычного населения Мионобразования предлагает следующий вариант.

"Дети, материнский язык которых — русский, легко усваивают украинский, одновременно они в основном проживают в среде именно русского языка — в семье, на улице общаются на нем, смотрят фильмы и телевидение на русском. Итак, единственное место, где дети из этой национальной общины могут свободно применять государственный язык — это школа. Изучая предметы на украинском, одновременно продолжая изучать русский как предмет, дети смогут на качественно высоком уровне овладеть сразу двумя языками — и украинским, и русским", цитирует МОН Украины издание.

Показательно, что 1 февраля министр Гриневич заявила, что переходный период для имплементации статьи об образовании на языках нацменьшинств, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, будет продлен до 2023 года.

Наряду с этим, украинский политолог Андрей Зототарев уверен, что обещания украинской власти являются "замыливанием глаз" перед Евросоюзом.

"Это обещания с неопределенным сроком исполнения. Нынешний властный картель БПП и "Народного фронта" не собирается сворачивать с пути украинизации всего и образовательной сферы в частности. Спикер Парубий четко дал понять, что закон об образовании не перепишут, как бы не возмущались по его поводу. Мол, повоняют и перестанут, как говорил Шкиряк", цитирует Золотарева Riga.Rosvesty.

По мнению украинского эксперта, "любые попытки на законодательном уровне изменить противоречивый закон бесперспективны", поскольку "слишком сильны русофобские настроения нынешнего состава украинского парламента и, как уже заявлял спикер парламента Андрей Парубий, закон "зарежут" уже на стадии его подачи в украинский парламент", сообщает латвийское издание.

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В этом контексте Куртуа Лоран пишет в Agora Vox, что "дерусификация Украины происходит не только на языковом, культурном, но и на этническом уровнях. Независимость Донбасса завершит этот процесс, отвергнув большинство украинцев российского происхождения, и сделав из Украины, то чем она никогда не была: европейскую страну".

Как отмечает французское издание, "после закона о языке волна протестов прокатилась в нескольких крупных городах на востоке страны. Эти демонстрации стали предпосылкой украинской гражданской войны, которая стала краеугольным камнем политики дерусификации Украины".

Отделение Донбасса позволяет Киеву "нейтрализовать" большинство "пророссийского" электората страны, поэтому вполне вероятно, что нынешняя блокировка Минских соглашений продолжится до президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года", считает Лоран.