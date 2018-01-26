Киев – Вашингтон: переходим на язык ультиматумов?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

С момента обретения Украиной независимости США начала операцию по колонизации нашей страны через поэтапное введение фактического внешнего управления. Первым, базовым, элементом стала внешняя легитимизация президентских и парламентских выборов. Последние, по уже сложившейся традиции, не могут быть признаны законными, если из Вашингтона не последует публичный сигнал, что в США согласились с результатами волеизъявления украинского народа. Как эта система работает, было четко продемонстрировано в 2004 году, во время президентских выборов. Америка не признала Виктора Януковича победителем и последовал третий тур выборов, который переиграл результаты в пользу американского кандидата Виктора Ющенко. Потому ключевым для любого из кандидатов на пост главы государства Украина является заблаговременное фактическое согласие Вашингтона на его победу. Если же его нет, то шансы кандидата нулевые.

Вторым базовым элементом стало создание кредитной зависимости Киева от патронируемых Вашингтоном кредитных институций. И тут главными инструментами являются МВФ и ВБ. Они флагманы заемного порабощения страны и рычаги, в случае необходимости, оказания политического давления на руководство Украины по принципу: сегодня — нужные Вашингтону законы и решения, завтра – деньги.

Третьим элементом конструкции сегодня становятся антикоррупционные органы: САП, НАБУ и главное – Антикоррупционный суд. Создание всех трех составляющих образует замкнутый цикл по "прессованию" местной элиты по указке Вашингтона. И выведение ее из-под управления с Банковой.

Осознает ли Петр Алексеевич, что ныне строят в Украине США и чем ему это персонально грозит? Безусловно. У него сегодня два интереса в этой игре. Первый – получить гарантии США на второй срок. Второй, если это не удастся, то оговорить гарантии личной свободы и иммунитета от уголовного преследования. В качестве приза, для друзей из Белого Дома, правовая конструкция третьего элемента в полном соответствии с их ожиданиями.

Однако тут есть одна неувязочка. Спонсоры будущей президентской гонки ПАП — все как один получатели коррупционной ренты. Как только антикоррупционная конструкция США для Украины будет легитимизирована в полном объеме, они – первые кандидаты на уголовное преследование. Следовательно, все они требуют от Порошенко в качестве условия для участия в финансировании его кампании либо саботажа в принятии антикоррупционного законодательства, либо принятия его в таком виде, что оно будут неработоспособным. Что, собственно, мы и наблюдаем последние месяцы. Вероятно, в силу этих обстоятельств сначала МВФ, а затем ВБ пошли на беспрецедентный шаг – публично объявили о своих требованиях к закону об Антикоррупционном суде. Более того, в зависимости от того, примет президент их условия или нет, поставили судьбу выделения очередного транша, а возможно, и сотрудничества с МВФ в целом, и 800 млн долларов гарантий Всемирного банка Украине на текущий год. Прекрасно отдавая себе отчет, что если ПАП не согласится, то Киеву не справиться в этом году с долговыми выплатами. Не говоря уже о наполнении госбюджета. Последний уже в прошлом году на 55% состоял из одолженных денег. За одиннадцать месяцев 2017-го объем их превысил 428 млрд гривен!

Естественно, что в текущем ситуация кардинально не изменится. Более того, чтобы как-то умаслить электорат, нужны будут деньги на рост социальных выплат. Министр Рева уже анонсировал, что в текущем году военные получат увеличение пенсий на 77%. Так что как ни крути, а без финансовых вливаний от МВФ и ВБ Киеву не обойтись. Значит, придется капитулировать на их условиях? И принять закон об АКС в редакции МВФ и ВБ? Вероятней всего – да. Но пока есть время и поле для маневра, Верховный Главнокомандующий Украины будет торговаться за себя и свои активы. Возможно, следующий раунд торгов состоится в Давосе, где с 22 по 26 января Петр Алексеевич, по словам главы МИД Климкина, намерен встретиться и пообщаться с Дональдом Трампом и Кристиной Лагард, той что глава МВФ. Наверняка, если встречи состоятся, украинский президент попытается как-то продвинуть свои интересы в рамках реализации требований визави.

В контексте этих встреч совершенно не случайны несколько январских событий, которые говорят о ведении закулисных торгов между Порошенко и его западными патронами. Во-первых, министр финансов Данилюк и зампред НБУ Сологуб публично заявили о возможном окончании сотрудничества с МВФ. В духе, мол, это очень плохо, но что поделать, уж больно требования Фонда неподъемны для страны, которая готовится к очередным выборам. То есть послали сигнал руководству Фонда, что страна смирилась с потерей кредитов МВФ и будет искать другие источники финансирования.

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Публичное освещение "тайной" поездки на Мальдивы во время новогоднего отпуска Петра Алексеевича. На всю страну, которая едва сводит концы с концами. Естественно, что подобная утечка в украинские СМИ не могла состояться без поддержки американских спецслужб. Ведь тайна отдыха гаранта была обставлена вплоть до смены имен и фамилий сановных путешественников. Откровенный сигнал Порошенко, что его кандидатура на второй срок президентства в Вашингтоне не поддерживается. Более того, там готовы, в случае нужды, утопить остатки его рейтинга в "корыте" публичных скандалов. Заявление АП о том, что гарант летал на Мальдивы за свой счет и эти траты будут отражены в его налоговой декларации за текущий год, естественно для люмпенизированного населения страны значения не имеют.

Скандальный закон о реинтеграции Донбасса на "людоедских" условиях, объявление РФ страной-агрессором и прочая какофония об очередном обострении отношений с Москвой вплоть до начала боевых действий, тоже не случайность. Это и ответ за мальдивскую историю, и ставка в торгах по вышеперечисленным проблемам гаранта.

Секрет полишинеля, что РФ и США ведут непубличные переговоры о заключении "большой сделки". Чтобы вырулить из затянувшегося кризиса в американо-российский отношениях и выйти на тропу "мира". Донбасс в этой сделке – один из ключевых элементов. При этом, по сложившейся традиции, Киев в переговорах не участвует. Белый Дом его ставит перед фактом исполнения тех или иных требований по миру на Донбассе, и все. И куда Банковой деваться, исполняют. Но теперь, с принятием закона о реинтеграции Донбасса, Киев показал, что способен ослушаться старшего брата и проигнорировать его указания. Таким образом показав Москве, что переговорщики из Вашингтона не способны держать слова. Такой демарш может поставить под сомнение весь пакет сделки. В Киеве это понимают. И реально посылают в Вашингтон сигнал, что готовы к языку ультиматумов. В ответ американским могут выставить свои. Ответ Климкина на предложение Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место, например Астану, тоже из серии демонстративного игнорирования воли старшего брата из Вашингтона. Какой-то глава украинского МИДа смеет не усмотреть во мнении президента США никакого смысла! Это что, бунт в колонии?

Однако кроме большей сделки с РФ на кону репутация США в Европе. Ведь никто не вынуждал Вашингтон перехватывать инициативу у Берлина и Парижа по переговорам о мире на Донбассе. Но теперь, когда инициатива у США, они просто обязаны продемонстрировать большую эффективность, чем европейские члены нормандской четверки. Иначе пострадает репутация державы номер один.

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Кроме того, в Киеве, вероятно, хорошо запомнили ответ еврокомиссара Хана, который в свое время заявил, что ЕС дает деньги Украине не потому что ждет ее в Евросоюзе, а потому что не хочет "импортировать" ее проблемы на свою территорию. Следовательно, чтобы подвигнуть европейцев и их союзников американцев к выделению нужных Киеву средств, нужно показать Брюсселю, что Украина вот-вот может начать "импорт" своих проблем в ЕС. Прежде всего связанных с эскалацией конфликта на Донбассе. Брюссель, естественно, выдерживая установку, которую сформулировал Хан, обратится за консультациями в Вашингтон и убедит последнего дать денег Киеву. Если же нет, то Порошенко вполне может двинуть войска на непризнанные республики. Смешав все карты Америке в переговорах с Россией и напугав Европу "импортом" проблем, связанных с беженцами, потоком нелегального оружия и прочими прелестями зоны боевых действий. А далее последует объявление военного положения и отмена любых выборов на неопределенный срок. Какие уж тут антикоррупционные органы?

Судя по последним событиям, Петр Алексеевич идет ва-банк. Или США дают ему карт-бланш на второй срок (либо гарантию индульгенции на все грешки за первый) и оказывают с ЕС финансовую помощь без нынешних жестких условий. Или он развязывает войну на Донбассе. Со всеми вытекающими.

Ставки в этой комбинации крайне высоки. Для всех. Подготовительную работу провели все стороны. Возможно, после встречи в Давосе мы увидим развязку этой игры. Насколько серьезно Порошенко готов взвинчивать риски и ставки — вопрос риторический. На кону его будущее во всех смыслах. Личное.