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    Общество

    Кириленко призвал принять новый закон о государственном языке

    (обновлено: )37909
    Вице-премьер Украины заявил, что принятие нового закона о языке необходимо для "усиления политики украинской идентичности". Кириленко требует отменить закон "Колесниченко-Кивалова", принятый в 2012 году.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Украине необходимо принять в 2018 году закон об украинском языке для закрепления национальной идентичности украинцев, заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

    Сергей Кивалов. Архивное фото
    Facebook Сергея Кивалова
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    "Год столетия независимости (в этом году на государственном уровне праздную столетие первой независимости Украины – ред.) просто необходимо использовать для усиления политики украинской идентичности… принять, наконец, закон об украинском языке, отменив закон "калесниченка-кивалава", — написал Кириленко в блоге на "Украинской правде".

    Напомним, в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов Украины.

    В 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать документ. Сейчас этот закон находится на рассмотрении Конституционного суда относительно его конституционности.

    Ранее в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине было сказано, что усиление позиций украинского языка, прописанное в новом законе об образовании, не должно осуществляться за счет языков нацменьшинств.

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