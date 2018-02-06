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    Волкер сообщил подробности встречи с Тимошенко в Вашингтоне

    (обновлено: )34705
    По словам спецпредставителя Госдепа США по Украине, он обсудил с Юлией Тимошенко введение миротворцев ООН в Донбасс и роль парламента в реализации минских соглашений.
    Юлия Тимошенко и Курт Волкер
    @SpecRepUkraine

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер провел встречу с лидером фракции "Батькивщины" в Верховной Раде Украины Юлией Тимошенко.

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    "На встрече с Юлией Тимошенко обсудили, как миротворцы ООН могли бы способствовать восстановлению территориальной целостности Украины и важную роль парламента Украины в реализации "Минска". Также обсуждалась необходимость обеспечить полное разрешение конфликта (в Донбассе — Ред.) и не допускать его замораживания", — написал Волкер в своем микроблоге в Twitter.

    ​Накануне сообщалось, что лидер "Батькивщины", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вместе с парламентской делегацией отправилась в Вашингтон на 66-й Национальный молитвенный завтрак, на котором выступит президент США Дональд Трамп. 

    Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко раскритиковала поездку нардепов в США во время пленарной недели. 

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