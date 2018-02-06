Волкер сообщил подробности встречи с Тимошенко в Вашингтоне

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер провел встречу с лидером фракции "Батькивщины" в Верховной Раде Украины Юлией Тимошенко.

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"На встрече с Юлией Тимошенко обсудили, как миротворцы ООН могли бы способствовать восстановлению территориальной целостности Украины и важную роль парламента Украины в реализации "Минска". Также обсуждалась необходимость обеспечить полное разрешение конфликта (в Донбассе — Ред.) и не допускать его замораживания", — написал Волкер в своем микроблоге в Twitter.

Met with @YuliaTymoshenko today to discuss how UN peacekeepers could help facilitate restoration of 🇺🇦territorial integrity & the important role of Ukraine’s parliament in Minsk implementation. Also discussed need to ensure full resolution and not allow a frozen conflict. pic.twitter.com/gloyLOmlSm — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 февраля 2018 г.

​Накануне сообщалось, что лидер "Батькивщины", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вместе с парламентской делегацией отправилась в Вашингтон на 66-й Национальный молитвенный завтрак, на котором выступит президент США Дональд Трамп.

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко раскритиковала поездку нардепов в США во время пленарной недели.