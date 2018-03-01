Рудяков: Тимошенко выиграет выборы у Порошенко только если...

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинцы назвали двух главных претендентов на роль главы государства – действующего президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Таковы результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг" с 12 до 28 декабря 2017 года. Опубликовали данные уже в феврале 2018-го.

Согласно исследованию, Тимошенко – лидер с 18,7% от всех готовых идти голосовать. За ней с отрывом больше чем в 3% следует Порошенко – 15,6%. Также в пятерке – лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко – 11,7%, Анатолий Гриценко – 9,7% и Олег Ляшко с 8,7%.

Но о реальных политических раскладах на 2019 год говорить еще слишком рано, уверен политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. В Украине слишком динамичная – сверхдинамичная ситуация, добавляет он.

"К тому же если эти выборы состоятся сейчас – это будет одна картина. Если весной – другая. Если в разгар отопительного сезона, когда будут миллионы денег из карманов людей сжигаться по новым тарифам – будет совсем другая картина", – отмечает эксперт.

Страна "особенной" демократии

По классической демократический модели лидером очередного украинского электорального президентского цикла является Юлия Тимошенко, уверен Рудяков. "Леди Ю" – фаворит: с историей, с традицией, с опытом побед и поражений, с умением выступать и говорить: "она является безусловным фаворитом любой избирательной кампании, которая бы шла по классическим параметрам".

"А у нас вряд ли все будет так происходить. У нас и в 2004 году так не происходило, потому что тогда мы были "страной третьего тура", когда Ющенко был избран в третьем туре голосования, который не предусмотрен никем, никогда и нигде. Тогда у нас был третьетуровый президент. А теперь у нас первотуровый президент, что тоже невозможно объяснить, но это уже тоже реальность и история избирательной кампании Порошенко, у которого никогда не было и 10% поддержки нигде, а тут он вдруг получает 54,7% поддержки в первом туре. То есть это формальные показатели, которые показывают, что у нас немножко другая ситуация", – говорит политолог.

Иной, продолжает он, будет и ситуация на предстоящих президентских выборах.

"Если будет позволено и сам себе позволит Петр Алексеевич вести кампанию первым номером, диктовать условия, то Тимошенко во второй тур не выйдет ни при каких условиях. Но если давление извне окажется настолько сильным, что Порошенко будет вынужден соблюдать процедуры, Тимошенко выйдет во второй тур и выиграет там, с большим отрывом, думаю, процентов 10", – прогнозирует эксперт.

"Европейский" шанс Тимошенко и 2 козыря Порошенко

При этом важно помнить, что обсуждаемые варианты со вторым туром – очень условные, теоретические, подчеркивает Рудяков, посколько у Порошенко в рукаве есть два мощных козыря.

"Первый – победа в Донбассе. Фронтальное наступление по почти всей линии разграничения, собранными ресурсами наступление на ЛНР и ДНР и объявление всей той мясорубки, которая там произойдет, победой через средства пропаганды и агитации. Независимо от того, что реально будет происходить непосредственно в Донбассе. Это один вариант, насколько я понимаю, он рассматривается", – рассказал политолог.

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Второй козырь президента – миротворцы в Донбассе. Если в начале следующего года, что вполне реально, контингент ООН зайдет в регион, это будет огромным плюсом для Петра Порошенко, его кампании 2019 года, убежден эксперт.

"Потому что бы он тогда с помощью политтехнологий, чистых и грязных, мог бы очень красиво нам всем представить введение миротворческого контингента как мир в Донбассе, который он обещал в 2014 году, когда становился президентом", – напоминает Рудяков.

В целом, резюмирует он, получается, что Тимошенко – безусловный фаворит президентских выборов 2019 года, но чтобы реализовать на практике этот свой фаворизм, нужно, чтобы у нас выборы происходили по европейской, хотя бы на 60%, модели.

"Если этого не будет, ее шансы будут сокращаться – вдвое, вчетверо и так далее. А у Порошенко есть шанс провести эти выборы по своей модели", – подытожил Павел Рудяков.