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    Святослав Вакарчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 63
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    Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук. Архивное фото
    Вакарчук рассказал о целях в политике: решать вам
    09:34 19.02.2018
    1369
    Стратегия во власти должна начинаться с собственного положительного примера и авторитета, и заканчиваться фундаментальными изменениями в стране, считает фронтмен "Океана Эльзы".
    Музыкант Святослав Вакарчук
    Команда Вакарчука в ВР сыграет роль "третьей силы" - Миселюк
    16:17 30.01.2018
    576
    Президентские выборы станут для Вакарчука первым этапом его парламентской избирательной кампании, отметил политолог.
    Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Арсен Аваков на коллегии МВД
    Яценюк, Аваков, Турчинов и Луценко лидируют в рейтинге недоверия украинцев
    14:27 23.01.2018
    685
    Лидером антирейтинга стал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, у него показатель достиг -81%. Следом за ним идут секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко.
    Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук. Архивное фото
    Вакарчук может стать хорошим президентом Украины - Положинский
    00:39 23.01.2018
    1276
    Музыкант Александр Положинский не согласен с тем, что раз Святослав Вакарчук был плохим народным депутатом, то он будет и плохим президентом.
    Портфели. Архивное фото
    Пока у власти проблемы. В Украину возвращаются политики из прошлого
    19:30 14.12.2017
    3328Политический кризис: страна в тупике
    Пока первые лица страны попали в зону политической турбулентности, "бывшие" украинские политики почуяли ветер перемен и резко активизировались.
    Солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
    Поет он лучше. Соцсети "прошлись" по словам Вакарчука
    14:51 11.12.2017
    1916
    Президентских амбиций нет! Так прокомментировал последние социсследования украинский певец Святослав Вакарчук, заявивший, что в президенты идти не собирается. Но поверили ли таким словам сами украинцы? Что пишут они об этом в соцсетях?
    Музыкант Святослав Вакарчук
    Синдром Вакарчука: пить, петь, президентствовать
    14:22 11.12.2017
    2930
    Известный певец Святослав Вакарчук, не выбывающий из лидеров президентских рейтингов, заявил, что на пост главы государства не собирается, однако не преминул озвучить топ-10 необходимых Украине реформ.
    Вакарчук опубликовал рецепт успешной Украины. Видео
    "Прогнили насквозь". Вакарчук сделал заявление об Украине 
    22:23 10.12.2017
    9130
    Украинский певец заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины. Отметим, что сейчас Вакарчук учится в Стэнфорде и изучает государствообразование.
    Вакарчук устроил концерт в Стэнфорде. Видео
    Вакарчук устроил концерт в Стэнфорде 
    04:35 03.12.2017
    492
    Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал концерт в стенах Стэнфордского университета в Калифорнии. Певец находится в университете вместе с тремя другими участниками стипендиальной программы для украинских лидеров (Russian Emerging Leaders Program).
    Музыкант Святослав Вакарчук
    Вакарчук показал, чем занимается в США
    11:54 30.11.2017
    663
    В четверг, 30 ноября, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выложил в сеть фотографии домашней студии звукозаписи своих друзей, где аранжировал новые композиции.
    Украинцы о миротворцах, отношениях с РФ и выборах. Инфографика
    Удивительная социология. Украинцы о миротворцах, отношениях с РФ и выборах 
    09:48 27.11.2017
    4946
    В марте социологические службы "Социс" и "Рейтинг" сделали замеры президентских рейтингов, результаты которых бывший глава фракции БПП и политтехнолог Игорь Грынив представил во время одного из совещаний на Банковой.
    Руслана. Архивное фото
    Руслана: Вакарчук должен быть или музыкантом, или политиком
    06:47 27.11.2017
    590Политикум: ты мне кум или не кум?
    По словам певицы Русланы Лыжичко, если Святослав Вакарчук действительно решил уйти из музыки в политику, рано или поздно будет какое-то его заявление.
    Бортник: Вакарчука системно и профессионально ведут в политику
    Вакарчука системно и профессионально ведут в политику — Бортник 
    21:58 26.11.2017
    787
    Известного музыканта Святослава Вакарчука длительное время, системно и профессионально, к определенной цели ведут политтехнологи, заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    Разумков о шансах Вакарчука победить на президентских выборах. Видео
    Вакарчук тестирует общество на смену политических элит - эксперт 
    03:34 26.11.2017
    580Политикум: ты мне кум или не кум?
    По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, удивительно, что Вакарчук вообще попал в социологические опросы, это наталкивает на мысль, что его появление там кому-то очень нужно.
    Петр Порошенко на пленарной сессии саммита Восточного партнерства в Брюсселе
    Первый "западный" провал Порошенко. Эксперты подвели итоги недели
    19:57 24.11.2017
    11753Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
    Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук
    Как Вакарчук попал в президентские рейтинги? Мнение политтехнолога
    14:35 24.11.2017
    1259Политический кризис: страна в тупике
    Порошенко и Тимошенко в кулуарах обсуждают возможность участия Вакарчука в президентских выборах, заявил Дмитрий Раимов.
    Святослав Вакарчук. Архивное фото
    Зачем в президентской гонке нужен Вакарчук?
    18:11 23.11.2017
    2635Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Украинцам пытаются вбить в голову, что у президента Порошенко - самый высокий президентский рейтинг в стране, а Вакарчук становится техническим кандидатом власти, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук
    Тренд дня: поющей стране - поющего президента
    14:00 23.11.2017
    1236Горячая осень 2017: новый политсезон
    Политические эксперты, блоггеры и аналитики проанализировали дипломатический скандал с Беларусью и лидерство музыканта Святослава Вакарчука в президентском рейтинге.
    Порошенко, Тимошенко, Вакарчук. Рейтинг кандидатов
    Что делает Вакарчук в президентском рейтинге?
    13:00 23.11.2017
    2554Политический кризис: страна в тупике
    Вакарчук являлся депутатом Верховной Рады VI созыва, входил во фракцию блока "Наша Украина - Народная самооборона", но в 2008 году сложил депутатские полномочия, пояснив, что в условиях безжалостной борьбы за власть это "единственный путь быть собой".
    Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук. Архивное фото
    Выборы президента. Социологи назвали тройку лидеров
    15:25 22.11.2017
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    Согласно данным проведенного опроса, если бы выборы президента состоялись сейчас, то на третьем оказался бы известный музыкант Святослав Вакарчук.
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    Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук. Архивное фото
    Вакарчук рассказал о целях в политике: решать вам
    09:34 19.02.2018
    1369
    Стратегия во власти должна начинаться с собственного положительного примера и авторитета, и заканчиваться фундаментальными изменениями в стране, считает фронтмен "Океана Эльзы".
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