Лидером антирейтинга стал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, у него показатель достиг -81%. Следом за ним идут секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко.
Президентских амбиций нет! Так прокомментировал последние социсследования украинский певец Святослав Вакарчук, заявивший, что в президенты идти не собирается. Но поверили ли таким словам сами украинцы? Что пишут они об этом в соцсетях?
Известный певец Святослав Вакарчук, не выбывающий из лидеров президентских рейтингов, заявил, что на пост главы государства не собирается, однако не преминул озвучить топ-10 необходимых Украине реформ.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал концерт в стенах Стэнфордского университета в Калифорнии. Певец находится в университете вместе с тремя другими участниками стипендиальной программы для украинских лидеров (Russian Emerging Leaders Program).
В марте социологические службы "Социс" и "Рейтинг" сделали замеры президентских рейтингов, результаты которых бывший глава фракции БПП и политтехнолог Игорь Грынив представил во время одного из совещаний на Банковой.
Известного музыканта Святослава Вакарчука длительное время, системно и профессионально, к определенной цели ведут политтехнологи, заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, удивительно, что Вакарчук вообще попал в социологические опросы, это наталкивает на мысль, что его появление там кому-то очень нужно.
Запад рассматривает Святослава Вакарчука как фигуру для сохранения своего влияния в Украине, украинские политики пытаются выставить Беларусь врагом и разрушить "Минск", а саммит Восточного партнерства стал пиар-провалом для президента Порошенко.
Украинцам пытаются вбить в голову, что у президента Порошенко - самый высокий президентский рейтинг в стране, а Вакарчук становится техническим кандидатом власти, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
Вакарчук являлся депутатом Верховной Рады VI созыва, входил во фракцию блока "Наша Украина - Народная самооборона", но в 2008 году сложил депутатские полномочия, пояснив, что в условиях безжалостной борьбы за власть это "единственный путь быть собой".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Известная группа "Океан Эльзы" во вторник выступила в Мариуполе на юге Донецкой области. Концерт сопровождался беспрецедентными мерами безопасности и собрал несколько тысяч поклонников творчества Святослава Вакарчука.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал концерт в стенах Стэнфордского университета в Калифорнии. Певец находится в университете вместе с тремя другими участниками стипендиальной программы для украинских лидеров (Russian Emerging Leaders Program).
Известного музыканта Святослава Вакарчука длительное время, системно и профессионально, к определенной цели ведут политтехнологи, заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, удивительно, что Вакарчук вообще попал в социологические опросы, это наталкивает на мысль, что его появление там кому-то очень нужно.
В минувшую субботу состоялся долгожданный концерт "Океана Эльзы" в Днепропетровске. Он продолжался три часа. В интернете до сих пор продолжают появляться фотографии и видео впечатляющего выступления. Смотрите одно из таких.
В марте социологические службы "Социс" и "Рейтинг" сделали замеры президентских рейтингов, результаты которых бывший глава фракции БПП и политтехнолог Игорь Грынив представил во время одного из совещаний на Банковой.