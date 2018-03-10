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    Виталий Седюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Суд по делу пранкера Виталия Седюка, снявшего штаны на Евровидении
    Пранкера, снявшего штаны на Евровидении, оштрафовали
    15:10 18.07.2017
    109Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Днепровский районный суд Киева обязал вернуть Седюку его флаг, в который тот был завернут, когда выбегал на сцену, а также оштрафовал пранкера на 8500 гривен.
    Выступление Джамалы в финале Евровидения-2017
    Евровидение: у Джамалы назвали виновных в инциденте с пранкером
    02:17 23.05.2017
    1141Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    В финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. По мнению продюсера певицы, виновными в инциденте являются люди, обеспечивавшие прямой эфир.
    Виталий Седюк в суде
    Организаторы Евровидения: Седюка проверяли на всех пунктах безопасности
    20:05 16.05.2017
    275Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Организаторы Евровидения-2017 сообщили, что Виталий Седюк прошел все степени проверки и не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале во время прямой трансляции финала.
    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    Седюк - король попа. Охрана Евровидения не справилась с охраной
    09:48 16.05.2017
    1453Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Служба безопасности песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве проморгала украинского пранкера Виталия Седюка из-за своей профнепригодности. Ничего подобного в истории конкурса еще не было.
    Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала Евровидения в Киеве снял штаны на сцене
    Хроника 15 мая: "конфетные бунты" в Roshen, обвал стены колледжа, пранкер Седюк на свободе
    09:28 16.05.2017
    578Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Накануне суд избрал меру пресечения "отличившемуся" на Евровидении пранкеру Виталию Седюку, президент Петр Порошенко поручил организовать военный парад в День Независимости, а главы МИД ЕС выступили за продление санкций в отношении России.
    Вадим Рабинович о Евровидении. Видео
    Рабинович заступился за пранкера, оголившего ягодицы в финале Евровидения 
    03:18 16.05.2017
    2002Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По мнению народного депутата от "Оппозиционного блока", Виталий Седюк якобы хотел символически показать, "с чем мы идем в Европу после безвиза".
    Виталий Сердюк. Задержание после инцидента на Евровидении
    Пранкерство или хулиганство? Что грозит Седюку
    16:06 15.05.2017
    2369Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Юрист Евгений Пронин заявил в эфире Голоса Столицы, что никакого хулиганства в рамках Уголовного кодекса в действиях Виталия Седюка нет, поскольку не доказан особый цинизм.
    Виталий Седюк в суде
    Снявший на Евровидении штаны пранкер объяснил свой поступок
    15:42 15.05.2017
    12239Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    На вопрос, почему он оголился на выступлении Джамалы, а не другого артиста, пранкер Виталий Седюк сказал, что певица была одной из немногих, кто выступал на малой сцене, а к большой сцене он не имел доступа.
    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    Выходка Седюка на Евровидении вызывает ряд вопросов к Авакову
    14:46 15.05.2017
    3041Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Главный редактор музыкального издания Comma.com.ua Сергей Кейн заявил в эфире "ГС", что поведение Виталия Седюка не стоит общественного внимания в то время, как ирония о странной обстановке в изоляторах Арсена Авакова вызывает недоумение.
    Виталий Седюк в суде
    Суд избрал меру пресечения "отличившемуся" на Евровидении пранкеру
    14:45 15.05.2017
    1037Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Виталий Седюк, обнаживший ягодицы на Евровидении в Киеве, заявил, что ему неоднократно предлагали сделать провокации за деньги, но он отказывался.
    Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала Евровидения в Киеве снял штаны на сцене
    Скандал с пранкером на Евровидении: оргкомитет принес извинения
    12:06 15.05.2017
    897Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    В пресс-службе оргкомитета отметили, что поступок Виталия Седюка является неприемлемым и недопустимым и противоречит общепринятым нормам поведения. Извинения принес и исполнительный продюсер конкурса в Киеве Павел Грицак.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Хроника 14 мая: пресс-конференция Порошенко, стрельба в Каменском, инаугурация Макрона
    09:12 15.05.2017
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    Накануне в Каменском (бывший Днепродзержинск) таксисту прострелили ноги из-за отказа ответить на приветствие "Слава Украине", в Сумах жестоко избили депутата городского совета, а в столице прошел День Европы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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