В финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. По мнению продюсера певицы, виновными в инциденте являются люди, обеспечивавшие прямой эфир.
Накануне суд избрал меру пресечения "отличившемуся" на Евровидении пранкеру Виталию Седюку, президент Петр Порошенко поручил организовать военный парад в День Независимости, а главы МИД ЕС выступили за продление санкций в отношении России.
На вопрос, почему он оголился на выступлении Джамалы, а не другого артиста, пранкер Виталий Седюк сказал, что певица была одной из немногих, кто выступал на малой сцене, а к большой сцене он не имел доступа.
Главный редактор музыкального издания Comma.com.ua Сергей Кейн заявил в эфире "ГС", что поведение Виталия Седюка не стоит общественного внимания в то время, как ирония о странной обстановке в изоляторах Арсена Авакова вызывает недоумение.
В пресс-службе оргкомитета отметили, что поступок Виталия Седюка является неприемлемым и недопустимым и противоречит общепринятым нормам поведения. Извинения принес и исполнительный продюсер конкурса в Киеве Павел Грицак.
Накануне в Каменском (бывший Днепродзержинск) таксисту прострелили ноги из-за отказа ответить на приветствие "Слава Украине", в Сумах жестоко избили депутата городского совета, а в столице прошел День Европы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".