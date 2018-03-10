Политический корреспондент Эмма Варди рассказывала о Brexit, когда ее голос стали заглушать неприличные звуки. Журналистка немного поморщилась, однако продолжила репортаж, телеведущие в студии также сохранили спокойствие.
Накануне суд избрал меру пресечения "отличившемуся" на Евровидении пранкеру Виталию Седюку, президент Петр Порошенко поручил организовать военный парад в День Независимости, а главы МИД ЕС выступили за продление санкций в отношении России.
Музыкальный продюсер Владимир Бебешко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что скандал, который произошел на Евровидении во время выступления Джамалы, - это ответственность не охраны, а режиссера.
По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, в связи с инцидентом во время выступления Джамалы на Евровидении возникает вопрос к частной охранной структуре, которая была выбрана обеспечивать соблюдение порядка во время гала-концерта.
Специальный корреспондент Таалайбек Ороскулов в эфире ГС рассказал, что пишут местные СМИ по поводу якобы прошедшего между президентами Украины и Кыргызстана телефонного разговора, информацию о котором вскоре опровергли.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".