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    пранкеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Петр Порошенко
    Почему Порошенко бессилен против пранкеров?
    17:13 05.01.2018
    1397
    По словам военного эксперта, при выборе людей, которые обеспечивают информационную безопасность, Петр Порошенко руководствуется не профессионализмом кандидата, а уровнем доверия к нему.
    Петр Порошенко
    Пранкер-шоу. Хотите позвонить Порошенко - они знают как
    18:30 04.01.2018
    1763
    Кумовство при выборе окружения и природная скупость сделали президента Украины объектом постоянных розыгрышей со стороны телефонных хулиганов. И, похоже, бороться с этим никто не собирается.
    Эфир BBC прервали женские стоны. Видео
    Пранкеры жестоко поиздевались над утренним выпуском новостей BBC 
    05:49 13.11.2017
    957
    Политический корреспондент Эмма Варди рассказывала о Brexit, когда ее голос стали заглушать неприличные звуки. Журналистка немного поморщилась, однако продолжила репортаж, телеведущие в студии также сохранили спокойствие.
    Александр Турчинов во время заседания национального координационного центра кибербезопасности
    Турчинов отреагировал на разговор пранкеров с гендиректором "Южмаша"
    19:00 16.08.2017
    2669Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    После беседы гендиректора "Южмаша" с пранкерами секретарь СНБО Александр Турчинов посоветовал при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи.
    Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили
    МВД Грузии пранкеру о Саакашвили: пусть лучше у вас бомжом, чем у нас зеком
    03:22 13.08.2017
    1349"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам главы МВД Грузии Георгия Мгебришвили, если Михаил Саакашвили появится в Украине, "пусть он лучше будет бомжом, чем он будет сидеть в Грузии в тюрьме".
    Пранкер пытался сорвать платье с Ани Лорак на красной дорожке премии Муз ТВ. Видео
    Пранкер пытался сорвать платье с Ани Лорак на премии Муз ТВ 
    05:33 11.06.2017
    6136
    Неприятное происшествие случилось с украинской певицей Ани Лорак на красной дорожке Муз ТВ по случаю 15-летия премии телеканала. От нападения пранкера спасла певицу бдительность супруга.
    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    Скандал с пранкером на Евровидении: Джамала дала комментарий
    11:57 28.05.2017
    727Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Как заявила украинская певица Джамала, у нее много вопросов к охране мероприятия. По ее словам, виновный в ситуации есть, и это не пранкер, которого не нужно сажать, как говорил Аваков.
    Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала Евровидения в Киеве снял штаны на сцене
    Хроника 15 мая: "конфетные бунты" в Roshen, обвал стены колледжа, пранкер Седюк на свободе
    09:28 16.05.2017
    578Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Накануне суд избрал меру пресечения "отличившемуся" на Евровидении пранкеру Виталию Седюку, президент Петр Порошенко поручил организовать военный парад в День Независимости, а главы МИД ЕС выступили за продление санкций в отношении России.
    Финал Евровидения-2017
    Скандал во время выступления Джамалы: это была провокация - Бебешко
    05:23 15.05.2017
    8145Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Музыкальный продюсер Владимир Бебешко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что скандал, который произошел на Евровидении во время выступления Джамалы, - это ответственность не охраны, а режиссера.
    Вице-премьер министр Павел Розенко. Архивное фото
    Розенко предложил оштрафовать охранников за инцидент с пранкером на Евровидении
    01:41 15.05.2017
    317Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, в связи с инцидентом во время выступления Джамалы на Евровидении возникает вопрос к частной охранной структуре, которая была выбрана обеспечивать соблюдение порядка во время гала-концерта.
    Финал Евровидения-2017
    Пранкеры отметились на Евровидении. Конфуз во время выступления Джамалы 
    02:57 14.05.2017
    7447Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Во время выступления Джамалы на Евровидении на сцену вышел человек во флаге Австралии и показал всем зрителям голые ягодицы. Его мгновенно вывели охранники.
    Пранкеры разместили в сети разговор со Скрипкой от имени фейкового Авакова. Видео
    Пранкеры разместили в сети разговор со Скрипкой от имени фейкового "Авакова" 
    02:27 23.04.2017
    126575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По словам Олега Скрипки, у него изначально закрались подозрения в том, что Арсен Аваков был настоящим, поэтому музыкант записал свой разговор с ним на диктофон.
    Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка. Архивное фото
    Российские пранкеры сообщили подробности разговора со Скрипкой
    02:11 23.04.2017
    150575% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По словам российского пранкера Владимира Кузнецова, как только позвонил "министр Аваков" - музыкант принялся извиняться за свои слова и был счастлив "получить" место в совете при МВД.
    Пранкеры разыграли украинского борца Беленюка
    Пранкер разыграл министра спорта и борца Беленюка 
    12:30 22.03.2017
    233
    Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) разыграл серебряного призера Олимпийских игр-2016, знаменитого украинского борца Жана Беленюка и министра спорта Украины Игоря Жданова.
    Петр Порошенко
    В Киргизии новость о Тимати популярней, чем розыгрыш Порошенко - спецкор
    01:59 04.11.2016
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    Специальный корреспондент Таалайбек Ороскулов в эфире ГС рассказал, что пишут местные СМИ по поводу якобы прошедшего между президентами Украины и Кыргызстана телефонного разговора, информацию о котором вскоре опровергли.
    Британский музыкант и композитор Элтон Джон
    Пранкеры признались, что позвонили Элтону Джону от имени Путина
    20:13 16.09.2015
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    От имени Дмитрия Пескова Джону звонил Алексей Столяров, сообщил Владимир Краснов, более известный как пранкер Вован. Сам Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с певцом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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