Главный редактор музыкального издания Comma.com.ua Сергей Кейн заявил в эфире "ГС", что поведение Виталия Седюка не стоит общественного внимания в то время, как ирония о странной обстановке в изоляторах Арсена Авакова вызывает недоумение.
Главный редактор музыкального издания сomma.com.uа Сергей Кейн в эфире "ГС" прокомментировал, что квотирования украинской музыки недостаточно, нужно приводить в порядок всю музыкальную индустрию, иначе закон выглядит как популизм.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".