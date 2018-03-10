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    Сергей Кейн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    Выходка Седюка на Евровидении вызывает ряд вопросов к Авакову
    14:46 15.05.2017
    3041Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Главный редактор музыкального издания Comma.com.ua Сергей Кейн заявил в эфире "ГС", что поведение Виталия Седюка не стоит общественного внимания в то время, как ирония о странной обстановке в изоляторах Арсена Авакова вызывает недоумение.
    Радио
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    14:35 08.12.2016
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    Главный редактор музыкального издания сomma.com.uа Сергей Кейн в эфире "ГС" прокомментировал, что квотирования украинской музыки недостаточно, нужно приводить в порядок всю музыкальную индустрию, иначе закон выглядит как популизм.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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