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    Виктория Сюмар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 61
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    Депутаты Рады отказались запретить русский язык в рекламе
    12:30 01.03.2018
    571Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Всего 200 голосов смогли собрать авторы законопроекта 2702-д, который запрещает использование русского языка в рекламе на территории всей Украины и регулирует правила размещение рекламы.
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Деоккупация Донбасса. Призывая к войне с РФ, нужно быть готовым к ней - Сюмар
    17:31 16.01.2018
    3043Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам нардепа Виктории Сюмар, закон о деоккупации Донбасса показывает политическую волю Украины к возможному самостоятельному освобождению оккупированных территорий.
    В Верховной Раде
    В Раде намерены ограничить допуск журналистов
    15:33 14.12.2017
    132
    В тексте законопроекта предлагается, проводить аккредитацию на каждую сессию очередного созыва Верховной Рады Украины или одноразовых аккредитационных карточек.
    Виктория Сюмар о запрете книг из РФ в Украине. Видео
    Сюмар о запрете в Украине книг на русском языке 
    05:22 16.11.2017
    1576
    Член парламентской фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар заявила, что в Украине нет как такового запрета на книги на русском языке. По ее словам, на полках украинских магазинов можно найти книги, которые издаются в РФ.
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Польские политики пытаются сделать из Киева врага и начать войну - нардеп
    12:17 15.11.2017
    955Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар заявила, что некоторым польским политикам "очень удобно сформировать себе внешнего врага и начать войну, в данном случае гибридную войну историческими подходами".
    Верховная рада
    Реформа образования. Глава комитета Рады обвинила Венгрию в шантаже
    15:56 26.09.2017
    417Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По мнению Виктории Сюмар, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - националист, который хочет, чтобы территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими.
    Верховная рада
    Тариф на русский. Новые законодательные инициативы Киева
    14:49 05.09.2017
    1459Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Поняв, что все попытки запрета книг РФ малоэффективны, в Киеве пришли к решению - зарабатывать на любви сограждан к русской книге путем ввода акциза. Как заверяют в Раде, делается это с благой целью - защитить информпространство и украинских книгоиздателей.
    Народный депутат Виктория Сюмар
    В Раде инициируют введение акциза на российские книги
    17:40 04.09.2017
    163Горячая осень 2017: новый политсезон
    Народный депутат фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар сообщила, что введением акцизной марки на российские книги власти защитят украинских книгоиздателей.
    Народный депутат Виктория Сюмар
    Аваков и Сюмар переругались из-за известного борца с коррупцией
    13:31 16.08.2017
    872
    В комментариях нардепа Виктории Сюмар министр внутренних дел Арсен Аваков высказался, что каждый должен отвечать по закону за свои поступки вне зависимости от их деятельности и репутации.
    Народный депутат Виктория Сюмар
    Нардеп рассказала, как правильно проверять каналы на исполнение квот
    12:21 31.05.2017
    136
    Глава комитета Рады по вопросам информполитики Виктория Сюмар заявила, что измерять соответствие квотам на телевидении стоит понедельно, так как сетка вещания
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Украинцы будут смотреть телепродукт на русском языке еще год - Сюмар
    16:32 23.05.2017
    73875% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По словам главы парламентского комитета по вопросам информполитики Виктории Сюмар, "в течение года произведенные в Украине программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке, чтобы каналы могли перейти на украинский язык".
    Георгиевские ленточки. Архивное фото
    "Народный фронт" будет добиваться запрета на ношение георгиевской ленты
    23:19 15.05.2017
    206
    Заместитель председателя парламентской фракции Виктория Сюмар отметила, что НФ настаивает на том, чтобы в повестку дня заседания Верховной Рады попал законопроект Антона Геращенко о запрете георгиевской ленты в Украине.
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Сюмар задекларировала миллион и новое авто премиум класса
    03:17 03.04.2017
    559Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Согласно декларации, 149 717 гривен дохода Сюмар составила заработная плата, еще 624 тысячи гривен - средства, полученные от отчуждения движимого имущества, 292 тысячи гривен - компенсации за повреждение автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия.
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины
    Битва вышиванок. В Раде отметили 100-летие Украинской революции 
    17:48 17.03.2017
    527
    Народные депутаты на торжественное заседание Верховной Рады Украины пришли в национальной одежде и исполнили молитву за Украину "Боже великий единый".
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Опубликован список нардепов, летавших в Минск за два года
    11:18 27.02.2017
    1138
    По данным Виктории Сюмар, в течение последних двух лет в столицу Белоруссии летали 59 народных депутатов, часть которых, вероятно, направлялась в Москву, так как прямого авиасообщения со столицей РФ в Украине нет.
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Нардеп Сюмар призналась, что ее дочь состояла в группе смерти "Синие киты"
    08:36 26.02.2017
    1865
    По словам Виктории Сюмар, ее дочь сообщила, что многие ее одноклассники также состояли в группе самоубийц "Синие киты" и получали от кураторов задания.
    Народный депутат Виктория Сюмар
    "Народный фронт" выступает за принятие госбюджета на следующей неделе
    01:12 06.12.2016
    97Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
    Доработанный проект госбюджета на 2017 год в начале ноября был зарегистрирован в Верховной Раде для рассмотрения во втором чтении. В НФ полагают, что для принятия документа на этой неделе слишком мало времени.
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Сюмар: радиостанции Украины придерживаются квот на украинские песни
    22:23 08.11.2016
    189
    Виктория Сюмар заявила, что "закон фактически исполняется, и это очень важно". Так, по ее словам, "Радио Мелодия" в своем эфире имеет 34% песен на украинском языке, "Авторадио", - 30%.
    Жилетка с надписью Пресса
    СМИ военного времени. Минобороны может создавать СМИ на время АТО
    19:59 06.11.2016
    356Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В Верховной Раде Украины был принят за основу законопроект, который позволяет Минобороны создавать свои средства массовой информации. Предполагается, что после завершения АТО такие СМИ будут реформированы.
    Матвей Ганапольский
    Язык Ганапольского и украинизация теле- и радиоэфира
    13:00 04.11.2016
    6842
    Ряд журналистов и телеведущих выступают против возможного "квотного" закона, а эксперты предупреждают, что "административная украинизация" может пойти во вред телеэфиру страны.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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    Депутаты Рады отказались запретить русский язык в рекламе
    12:30 01.03.2018
    571
    Всего 200 голосов смогли собрать авторы законопроекта 2702-д, который запрещает использование русского языка в рекламе на территории всей Украины и регулирует правила размещение рекламы.
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