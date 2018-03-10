Член парламентской фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар заявила, что в Украине нет как такового запрета на книги на русском языке. По ее словам, на полках украинских магазинов можно найти книги, которые издаются в РФ.
Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар заявила, что некоторым польским политикам "очень удобно сформировать себе внешнего врага и начать войну, в данном случае гибридную войну историческими подходами".
Поняв, что все попытки запрета книг РФ малоэффективны, в Киеве пришли к решению - зарабатывать на любви сограждан к русской книге путем ввода акциза. Как заверяют в Раде, делается это с благой целью - защитить информпространство и украинских книгоиздателей.
По словам главы парламентского комитета по вопросам информполитики Виктории Сюмар, "в течение года произведенные в Украине программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке, чтобы каналы могли перейти на украинский язык".
Заместитель председателя парламентской фракции Виктория Сюмар отметила, что НФ настаивает на том, чтобы в повестку дня заседания Верховной Рады попал законопроект Антона Геращенко о запрете георгиевской ленты в Украине.
Согласно декларации, 149 717 гривен дохода Сюмар составила заработная плата, еще 624 тысячи гривен - средства, полученные от отчуждения движимого имущества, 292 тысячи гривен - компенсации за повреждение автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия.
По данным Виктории Сюмар, в течение последних двух лет в столицу Белоруссии летали 59 народных депутатов, часть которых, вероятно, направлялась в Москву, так как прямого авиасообщения со столицей РФ в Украине нет.
Доработанный проект госбюджета на 2017 год в начале ноября был зарегистрирован в Верховной Раде для рассмотрения во втором чтении. В НФ полагают, что для принятия документа на этой неделе слишком мало времени.
В Верховной Раде Украины был принят за основу законопроект, который позволяет Минобороны создавать свои средства массовой информации. Предполагается, что после завершения АТО такие СМИ будут реформированы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".