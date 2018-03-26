Сюмар задекларировала миллионы гривен "наличкой"

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. 1,6 млн гривен доходов за 2017 год задекларировала заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Такие данные опубликованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские Новости".

Согласно декларации, 244,4 тысячи гривен составляет зарплата Сюмар. Еще 1 млн гривен — это средства, полученные от отчуждения недвижимости.

252,8 тысяч гривен — обеспечение депутатской деятельности, а 26,7 тысяч гривен — это алименты от бывшего мужа, политолога Виктора Тарана.

Также Виктория Сюмар задекларировала 87 тысяч долларов и 2,8 млн гривен наличными.

В июне 2017 года в результате раздела имущества с Тараном Сюмар приобрела право на квартиру площадью 106,7 кв. м в Киеве стоимостью 800 тысяч гривен.

В декларации за 2016 нардеп указала владение земельным участком (1136 кв. м) и непринятым в эксплуатацию дачным домом (170 кв. м) в поселке городского типа Глеваха Киевской области.

Ранее депутат объясняла, что в соответствии с договором о разделе имущества, одна квартира досталась ей, а вторая — Тарану.

Также бывший муж оплатил 1 млн гривен компенсации за дачный дом в Глевахе.

Также она задекларировала автомобиль Volvo XC60 2016 выпуска стоимостью 1,2 млн гривен.

Напомним, журналисты сообщили, у кого в Раде больше всего оружия.