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    Сюмар задекларировала миллионы гривен "наличкой"

    (обновлено: )24906
    Согласно декларации, Сюмар задекларировала 87 тысяч долларов и 2,8 млн гривен наличными. Данные опубликованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Владимир Струмковский/Facebook

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. 1,6 млн гривен доходов за 2017 год задекларировала заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

    Такие данные опубликованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские Новости".

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    Согласно декларации, 244,4 тысячи гривен составляет зарплата Сюмар. Еще 1 млн гривен — это  средства, полученные от отчуждения недвижимости.

    252,8 тысяч гривен — обеспечение депутатской деятельности, а 26,7 тысяч гривен — это алименты от бывшего мужа, политолога Виктора Тарана.

    Также Виктория Сюмар задекларировала 87 тысяч долларов и 2,8 млн гривен наличными.

    В июне 2017 года в результате раздела имущества с Тараном Сюмар приобрела право на квартиру площадью 106,7 кв. м в Киеве стоимостью 800 тысяч гривен.

    В декларации за 2016 нардеп указала владение земельным участком (1136 кв. м) и непринятым в эксплуатацию дачным домом (170 кв. м) в поселке городского типа Глеваха Киевской области.

    Ранее депутат объясняла, что в соответствии с договором о разделе имущества, одна квартира досталась ей, а вторая — Тарану.

    Также бывший муж оплатил 1 млн гривен компенсации за дачный дом в Глевахе.

    Также она задекларировала автомобиль Volvo XC60 2016 выпуска стоимостью 1,2 млн гривен.

    Напомним, журналисты сообщили, у кого в Раде больше всего оружия.

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