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    Политика

    В Раде намерены ограничить допуск журналистов

    (обновлено: )10212
    В тексте законопроекта предлагается, проводить аккредитацию на каждую сессию очередного созыва Верховной Рады Украины или одноразовых аккредитационных карточек.
    В Верховной Раде
    Фото со страницы Anton Iemelianov в Twitter

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар зарегистрировала в Раде законопроект №7395, предлагающий обязать парламентских журналистов аккредитовываться на каждую сессию отдельно.

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    "Аккредитация журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде… проводится пресс-службой аппарата ВР путем предоставления индивидуальных аккредитационных карточек на каждую сессию очередного созыва Верховной Рады Украины или одноразовых аккредитационных карточек", — говорится в тексте законопроекта.

    Аккредитация журналистов в парламенте действует в течение всего периода полномочий парламента очередного созыва.

    Сюмар предлагает в своей инициативе обязать все государственные органы, включая органы местного самоуправления, информировать о своей деятельности исключительно на украинском языке.

    Напомним, Украина внесена в список стран, которые заключают в тюрьмы представителей масс-медиа за профессиональную деятельность. Об этом сообщал Комитет по защите журналистов (CPJ).

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