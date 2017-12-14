В Раде намерены ограничить допуск журналистов

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар зарегистрировала в Раде законопроект №7395, предлагающий обязать парламентских журналистов аккредитовываться на каждую сессию отдельно.

"Аккредитация журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде… проводится пресс-службой аппарата ВР путем предоставления индивидуальных аккредитационных карточек на каждую сессию очередного созыва Верховной Рады Украины или одноразовых аккредитационных карточек", — говорится в тексте законопроекта.

Аккредитация журналистов в парламенте действует в течение всего периода полномочий парламента очередного созыва.

Сюмар предлагает в своей инициативе обязать все государственные органы, включая органы местного самоуправления, информировать о своей деятельности исключительно на украинском языке.

Напомним, Украина внесена в список стран, которые заключают в тюрьмы представителей масс-медиа за профессиональную деятельность. Об этом сообщал Комитет по защите журналистов (CPJ).