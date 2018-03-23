Скубченко: власть ничего не делает для доступности тарифов ЖКХ

РИА Новости Украина

По данным Государственной службы статистики, ситуация в стране с оплатой ЖКХ оставляет желать лучшего. При этом во многих областях уже арестовано и выставлено на торги около 2-3 жилищ должников. Кроме того, за долги начали изымать и бытовую технику.

В частности, киевляне задолжали за "коммуналку" 946 миллионов гривен: из 880 тысяч владельцев киевских квартир долги есть у 170 тысяч.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко приводит слова народного депутата от "Народного фронта" Виктории Сюмар, что в стране – самые низкие в Европе тарифы и за это мы должны ценить Украину.

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"Она даже не понимает, что тарифы должны быть не самыми низкими, а доступными. И не знает, что закон о жилищно-коммунальных услугах определяет, что государственная политика в сфере жилищно-коммунальных услуг основывается, в частности, на принципе регулирования цен/тарифов с учётом достигнутого уровня социально-экономического роста в стране. А не с оглядкой на тарифы в Европе", – пишет Скубченко на своей странице в Facebook.

Но, продолжает эксперт, чем говорить о доступности тарифов и о том, что эта "бездарная власть для их доступности ничего не сделала, проще ляпнуть чушь, что они самые низкие в Европе".

"Интересно, о том, что у нас самые низкие зарплаты и пенсии в Европе, она также радостно сообщает? За это мы тоже должны ценить Украину?" – подытожил риторическим вопросом Скубченко.

Facebook Александра Скубченко Комментарий Александра Скубченко по тарифам

Напомним, НКРЭКП уже объявила о повышении оптовой цены на электроэнергию в 1 квартале 2018 – на 9,5%, на 2-4 кварталы – еще на 6,1% с 1 апреля выше от цены 1 квартала. Учитывая, что электроэнергия составляет существенную стоимость составляющих (затрат) себестоимости услуг централизованной поставки питьевой воды и водотоведения, тариф на эти услуги будет увеличен соответственно.

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До 1 апреля Кабмин обязан изменить методику определения цены газа для населения, а уже с 1 апреля планируется, что по этой методике цена на газ увеличится на 8,3%. Но, учитывая, что еще в октябре Кабмин отложил до 31 марта 2018 публикацию цены на газ, определенную по его же методике еще 22 марта 2017, нарушив обязательства перед МВФ, то цена на газ может увеличиться на все 18%.