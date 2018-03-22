Жить без мяса и хлеба. Супрун покусилась на... еду

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

У исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун озаботились рационом питания украинцев — в Минздраве решили напомнить гражданам о вреде соли. В частности, у Супрун говорят, что суточная норма соли составляет 5 г, а все, что свыше — приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, гипертонии и сердечной недостаточности.

При этом в Минздраве написали целую инструкцию, как избежать "пересола". Также в ведомстве украинцам предлагают заменить популярные сорта хлеба (украинский, белорусский, батон, багет и чиабатту) цельнозерновым, мясные и рыбные полуфабрикаты — домашними блюдами из рыбы и мяса с минимальным количеством соли, а магазинные соусы и приправы — домашними, но с меньшим количеством соли и большим содержанием трав.

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Очередные советы Минздрава по питанию закономерно вызвали шквал возмущения в социальных сетях. Так, пользователи Facebook сыронизировали, что Супрун уже "покусилась на святое — на еду" и порекомендовали не лезть в чужие тарелки, а заниматься непосредственно своими обязанностями.

Facebook Комментарии пользователей об инициативе Ульяны Супрун

Впрочем, не так давно Супрун советовала украинцам регулярно есть, чтобы стать счастливее. В ее "списке счастья" — завтрак с высоким содержанием белка, употребление углеводов с низким ГИ, оливковое и кунжутное масло, грецкие орехи, семена льна, авокадо, жирная рыба, а также ужин с мясными продуктами с высоким содержанием белков. Хотя сама facebook-сторонница здорового образа жизни в реальной жизни была замечена в "Макдональдс".

Но вопросы питания украинцев в Кабмине тревожат не только американскую и.о. министра. В минувшем году под шквал критики попал и министр социальной политики Андрей Рева после феноменального заявления о том, что украинцы тратят 50% своего заработка на питание, потому что много едят.

"У наших людей есть такая историческая традиция — голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому, что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — заявлял Рева.

Тогда высмеяли слова Ревы и в шутку предложили создать "гастропатрули".

Новации "made by Suprun"

Деятельность Супрун во главе Минздрава вызывает массу критики как в профессиональной среде, так и среди простых украинцев. РИА Новости Украина подробно писало, что к и.о. министра уже накопилась критическая масса негатива, за которую ее давно пора отстранить от руководства, однако это не мешает ей вместо выполнения своих прямых обязанностей в министерском кресле регулярно давать украинцам "околомедицинские" рекомендации.

В начале года Супрун призывала украинцев не похмеляться после праздников и опубликовала советы, как правильно трезветь после праздничных возлияний. Чиновница советовала пить много воды, так как основной причиной похмелья является обезвоживание. Также она поясняла, как снять тремор после пьянки.

Также Супрун разрешила украинцам мочить Манту. По ее словам, в рекомендациях западных организаций не существует ограничений по поводу негативного воздействия воды на результаты туберкулиновой пробы.

"Впрочем, Манту действительно не стоит тереть или царапать. А вот мочить можно на здоровье", – заявляла и.о. министра.

Не осталась равнодушной чиновница и к хипстерам, призвав их не оголять щиколотки в морозы. По ее словам, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду — очень опрометчиво".

Одновременно с этим Супрун также задалась целью "разрушить мифы" о медицине, которые она считает вредными. Не так давно победительница зеленки заявила, что перекись водорода ничем не лучше обычных подорожника или проточной воды.

"3% раствор перекиси водорода, который много семей используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях, не заживляет и обеззараживает раны", — считает "развенчательница" мифов.

Еще одно заявление, пользу которого трудно переоценить, касалось о вреде аскорбиновой кислоты.

"Когда мы пытаемся вмешаться в работу иммунной системы, например, избытком витамина С или же иммуномодуляторами без назначения врача, это не помогает иммунитету становиться более мощным. Даже может навредить", — предупреждала Супрун.

Не менее поразительным было и ее предупреждение украинцам об угрозе российского химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

По данным материалов открытых источников интернет