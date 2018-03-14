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    Общество

    Квартира за медоборудование. Супрун рассказала, как ей предлагали взятку

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    По словам Супрун, в дальнейшем она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все факты.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что помощник народного депутата и мэр города предлагали ей выделить квартиру в обмен на помощь в получении медучреждением оборудования. 

    И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун. Архивное фото
    УНИАН
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    "Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование. На следующий день я обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

    По ее словам, в дальнейшем она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все факты.

    "К дальнейшим встречам с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры", — пишет Супрун.

    "Хочу сразу подчеркнуть: каким бы дорогостоящим не было медицинское оборудование, Минздрав всегда готов помочь общине его получить, если в нем действительно есть необходимость", — заявила Супрун.

    По ее словам, для помощи не обязательно было предлагать взятку.

    Ранее Супрун попросила не поздравлять ее с Международным женским днем 8 марта.

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