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    Общество

    Супрун заявила о бесполезности перекиси водорода при обработке ран

    (обновлено: )28706
    Исполняющий обязанности министра здравоохранения заверила, что перекись водорода эффективна для механической очистки раны и сравнима по эффективности с холодной или теплой проточной водой.
    И.О. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вакцинируется против гриппа.
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Обработка раны перекисью водорода и быстрое заживление никак не связаны, это миф, заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее Супрун заявила, что сделанную пробу Манту можно мочить водой.

    "3% раствор перекиси водорода — который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях — не заживляет и не обеззараживает раны… Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог. Сомнительной также является свойство раствора перекиси водорода обезвредить патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая отключает действие Н2О2", — пишет Супрун на своей странице в Facebook.

    По ее словам, перекись водорода эффективна для механической очистки раны и сравнима по эффективности с холодной или теплой проточной водой.

    Страница Ульяны Супрун в Facebook
    Ульяна Супрун опубликовала в Facebook карикатуру о действии перекиси

    "Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется может попасть в сосудов и перекрыть проток крови). Это не отменяет того, что перекись водорода полезен в других медицинских целях, например, для очистки инструментов. Однако не убедительных научных подтверждений, что это средство помогает защитить рану от заражения и помочь зажить", — заверила и.о. министра.

    Напомним, что в преддверии морозов Супрун призвала украинцев тепло одеваться во время морозов и не оголять участки тела, подкатывая джинсы.

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