Супрун заявила о бесполезности перекиси водорода при обработке ран

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Обработка раны перекисью водорода и быстрое заживление никак не связаны, это миф, заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Ранее Супрун заявила, что сделанную пробу Манту можно мочить водой.

"3% раствор перекиси водорода — который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях — не заживляет и не обеззараживает раны… Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог. Сомнительной также является свойство раствора перекиси водорода обезвредить патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая отключает действие Н2О2", — пишет Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, перекись водорода эффективна для механической очистки раны и сравнима по эффективности с холодной или теплой проточной водой.

Страница Ульяны Супрун в Facebook Ульяна Супрун опубликовала в Facebook карикатуру о действии перекиси

"Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется может попасть в сосудов и перекрыть проток крови). Это не отменяет того, что перекись водорода полезен в других медицинских целях, например, для очистки инструментов. Однако не убедительных научных подтверждений, что это средство помогает защитить рану от заражения и помочь зажить", — заверила и.о. министра.

Напомним, что в преддверии морозов Супрун призвала украинцев тепло одеваться во время морозов и не оголять участки тела, подкатывая джинсы.