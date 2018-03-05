В Киеве на аллее Героев Небесной сотни вывесили баннер "Геть Супрун"

Фото facebook.com/MasiNayyem

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В понедельник в Киеве неизвестные вывесили на Аллее Героев Небесной сотни баннер с призывом отправить в отставку и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун и в поддержку ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой.

Фото выложил в Facebook юрист Маси Найем. "Повесить данный постер над улицей, на которой гибли люди – аморально", — написал он.

В комментариях под его постом один из руководителей "Автомайдана" Алексей Гриценко отметил, что сейчас баннер уже сняли с моста.

Екатерина Амосова уже официально заявила, что "ни она, ни кто-либо из ее окружения не причастны к размещению этого баннера".

"Это очередное проявление информационной войны против НМУ, которая продолжается уже полгода. Выходки заказчиков становятся все отвратительнее, сначала пьяницы и школьники в белых халатах под видом студентов-медиков, потом будто бы скорбное шествие под стенами ректората НМУ, а теперь это", — написала ректор Национального медуниверситета в Facebook.

Напомним, что по решению Минздрава Амосова была временно отстранена от своих обязанностей. После такого решения министерства в вузе началась забастовка преподавателей и студентов. Позднее акцию протеста завершили.