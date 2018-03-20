Супрун поделилась своим секретом счастья

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 20 марта, во всем мире отмечается День счастья, в связи с этим и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала украинцам советы, как стать счастливее. Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook.

"Каждого делают счастливым разные вещи. Однако если процессы, которые отвечают за эмоции и удовольствие в организме, дают сбой, даже долгожданное свидание или значительные успехи на работе не сделают человека счастливее. Ведь по своей сути счастье и удовлетворенность жизнью – это биохимическая реакция организма. Поэтому или будете вы счастливыми во многом зависит от того, работают ли все процессы в вашем организме правильно, получает ли он все необходимое и не болеет ли", – рассказала Супрун.

По ее словам, здоровое питание и физические нагрузки помогут лучше "настроиться" на ощущение счастья. Также и.о. министра дала несколько советов, которые, по ее словам, помогут стать счастливее:

1. Старайтесь есть регулярно. Это поможет предотвратить внезапные гормональные нарушения, уменьшить аппетит, а также снизить риск переедания вечером.

2. Попробуйте есть на завтрак больше продуктов с высоким содержанием белков, например, яйца, скумбрию или йогурты с добавлением полезных орехов, семян или фруктов.

3. Углеводы – это важный компонент ежедневного рациона питания. Старайтесь употреблять продукты, содержащие углеводы с низким ГИ (гликемическим индексом), например, ржаной хлеб или каши. Эти продукты способствуют поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови, что положительно влияет и на нормализацию аппетита.

4. Выбирайте продукты питания, которые содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, например, оливковое или кунжутное масло. Также ешьте грецкие орехи, семена льна, авокадо и жирную рыбу, например, сельдь.

5. Употребляйте на обед и ужин мясные продукты с высоким содержанием белков. Например, курятину, чечевицу, бобовые, рыбу или нежирную говядину.

6. Старайтесь чаще заниматься физическими упражнениями. Зарядка каждое утро или занятия йогой помогут увеличить уровень дофамина в организме (биологически активное химическое вещество, которое непосредственно стимулирует центры эмоциональных реакций и удовольствия, влияет на улучшение или ухудшение настроения человека).

Не засиживайтесь долго у компьютера и больше двигайтесь в течение дня.

7. Также полностью или хотя бы частично отказаться от алкоголя, кофеина, обработанного сахара, крахмалистых углеводов.

Ранее Супрун заявила, что обработка раны перекисью водорода и быстрое заживление никак не связаны, это миф.