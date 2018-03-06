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    Глузман: Супрун - как ослепший во лжи "старый большевик"

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    Медреформа или медицинский геноцид? (299)

    (обновлено: )33812
    Исполняющая обязанности министра образования Супрун напоминает Семену Глузману "старых большевиков", которые в гнусной, мелкой борьбе ежедневно унижают его человеческое достоинство.
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Кадр из фильма Смерть Сталина
    © Free Range Films
    "Смерть Сталина" и другие смерти. О негативной рекоммунизации

    5 марта был день смерти Иосифа Сталина. Известный диссидент, правозащитник, врач-психиатр Семен Глузман рассказал, что вырос в семье, где Сталина ненавидели: "(вырос) в семье членов КПСС, где ненавидели Сталина и созданную им систему".

    "Я ненавидел Сталина горячо. Я ненавидел грузин, ездивших по своей республике с портретами Сталина на ветровом стекле автомобиля. Я ненавидел Брежнева, поскольку он, получив верховную власть в СССР, хотел публично реабилитировать Сталина. И я презирал себя, поскольку жил в такой стране. Жил молча, не желая идти в тюрьму", — вспоминает диссидент на своей странице в Facebook.

    Он не перестал ненавидеть Сталина и в тюрьме, добавляет Глузман.

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    "Но там моя ненависть была холодной. Там, в политических лагерях я встретился с прямыми жертвами Сталина — партизанами УПА и балтийскими "лесными братьями". И там, рядом с ними, несмотря на свой страх, я научился говорить и писать вслух. Они, лагерные "старики", научили меня роскошному ощущению свободы. Настоящей, леденящей душу свободы", — отмечает врач.

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    А сегодня, продолжает он, "я опять в борьбе".

    "Со странными, случайными персонажами новейшей истории типа оголтелого неминистра здравоохранения, так ярко напоминающего мне воспитанного Сталиным представителя клана ослепших во лжи "старых большевиков". В гнусной, мелкой борьбе, ежедневно унижающей мое человеческое достоинство", — сообщает диссидент.

    Но он продолжает ее, эту борьбу, "это свое противостояние лжи, потому что живу здесь, потому что давно потерял страх перед всей этой советской мерзостью".

    "Сталин жив в моей стране. И вчера у него был день рождения, а не смерти. И я ничего не могу с этим сделать", — подытожил Семен Глузман.

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