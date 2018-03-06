Соцсети возмущены: в детскую поликлинику нельзя с детской коляской?!

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Стучите и откроют вам… Даже если вы пришли в детскую поликлинику с детской коляской. В Министерстве здравоохранения Украины возмущены объявлениям, которые стали появляться на дверях столичных детских поликлиник о запрете на вход в здания с колясками. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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"Я хочу, чтобы все поняли: мы не будем мириться с этим", — написал замминистра после того, как в МОЗ поступила целая подборка фото с такими объявлениями на дверях медицинских учреждений Киева.

Павел Ковтонюк, facebook Объявление о запрете входа с колясками в поликлинику

Обеспокоена ситуацией и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун: "МОЗ и Национальная служба здоровья, которая заработает с середины года, будут требовать от учреждений системы здравоохранения соблюдать базовые требования доступности и внимания к пациенту" - написала она в Facebook.

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Эта ситуация обеспокоила немало родителей по всей Украине, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях.

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook