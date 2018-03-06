Соцсети возмущены: в детскую поликлинику нельзя с детской коляской?!

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Стучите и откроют вам… Даже если вы пришли в детскую поликлинику с детской коляской. В Министерстве здравоохранения Украины возмущены объявлениям, которые стали появляться на дверях столичных детских поликлиник о запрете на вход в здания с колясками. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
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"Я хочу, чтобы все поняли: мы не будем мириться с этим", — написал замминистра после того, как в МОЗ поступила целая подборка фото с такими объявлениями на дверях медицинских учреждений Киева.
Обеспокоена ситуацией и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун: "МОЗ и Национальная служба здоровья, которая заработает с середины года, будут требовать от учреждений системы здравоохранения соблюдать базовые требования доступности и внимания к пациенту" - написала она в Facebook.
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Эта ситуация обеспокоила немало родителей по всей Украине, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях.