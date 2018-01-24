Супрун показала, как проверить качество бельгийской вакцины от кори

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Минздрав уверен в качестве и безопасности вакцин, которые закупаются с помощью UNICEF Ukraine.

"Сегодня украинские дети получают надежную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи — Приорикс, производства Бельгии. Качество вакцины подтверждена ВОЗ. Безопасность вакцины также контролируется во время его доставки в Украину, регионов и ваших поликлиник", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Ульяна Супрун, facebook Вакцина КПК

Супрун уточнила, что родители могут лично убедиться в надежности вакцины перед тем, как делать ребенку прививки. Для этого можно проверить термоиндикаторы, которые показывают, был соблюден оптимальный температурный режим при транспортировке вакцины.

"Они на флаконе вакцины и в карточке-индикаторе контроля холодовой цепи. Термоиндикатор на флаконе — белый квадрат. Он показывает, что во время хранения вакцины не было повышения температуры. Термоиндикатор в карточке — серая отметка у красного указателя ColdMark. Он показывает, что вакцина не была заморожена. Если они такого же цвета, как на изображениях, ваша вакцина в норме. Делайте прививки и получите свою защиту", — рассказала Супрун.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори.