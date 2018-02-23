Гройсман призвал Москаля извиниться за маты в адрес главы Минздрава Супрун

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля извиниться за оскорбительные слова в адрес и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Ранее Москаль нецензурно выразился в адрес Супрун. Такую реакцию у него вызвали ее слова о том, что вакцины от кори, переданные Закарпатью от Венгрии, не используются по причине их контрабандного происхождения.

"Утром разговаривал по телефону с председателем Закарпатской обладминистрации Геннадием Москалем. Сказал, что считаю, он должен найти силы публично извиниться перед и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины и не красит мужчину", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Межфракционное объединение женщин-депутатов Верховной Рады "Равные возможности" также осудило поведение губернатора и потребовало публичных извинений перед Супрун.

"Обращаемся к администрации президента Украины и в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы с требованием привлечь председателя Закарпатской государственной администрации Москаля Геннадия к дисциплинарной ответственности в соответствии с законом Украины "О государственной службе", — говорится в сообщении объединения в Facebook.