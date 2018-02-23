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    Гройсман призвал Москаля извиниться за маты в адрес главы Минздрава Супрун

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (297)

    (обновлено: )61209
    Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля извиниться за оскорбительные слова в адрес и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    За что Супрун должна уйти в отставку?

    Ранее Москаль нецензурно выразился в адрес Супрун. Такую реакцию у него вызвали ее слова о том, что вакцины от кори, переданные Закарпатью от Венгрии, не используются по причине их контрабандного происхождения.

    "Утром разговаривал по телефону с председателем Закарпатской обладминистрации Геннадием Москалем. Сказал, что считаю, он должен найти силы публично извиниться перед и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для чиновника и мужчины и не красит мужчину", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

    Межфракционное объединение женщин-депутатов Верховной Рады "Равные возможности" также осудило поведение губернатора и потребовало публичных извинений перед Супрун.

    "Обращаемся к администрации президента Украины и в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы с требованием привлечь председателя Закарпатской государственной администрации Москаля Геннадия к дисциплинарной ответственности в соответствии с законом Украины "О государственной службе", — говорится в сообщении объединения в Facebook.

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