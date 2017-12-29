Москаль: 70% Подмосковья построили украинцы

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что половина населения региона работает в России, и 70 процентов Подмосковья построено руками украинцев.

"Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим работникам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев", — сказал глава региона в интервью журналу "Новое время".

Он также добавил, что местные жители ощущают себя частью общего европейского пространства, и "здесь нет никаких сепаратистских настроений".

В середине декабря Москаль пообещал "набить морду" заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгию Туке, если тот еще раз упомянет о сепаратизме на Закарпатье. Замминистра говорил о "мягком сепаратизме", признаками которого считает большое количество венгерских паспортов у местных жителей и употребление иностранного языка во время официальных мероприятий.