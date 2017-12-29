наверх
29.12.201714:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Москаль: 70% Подмосковья построили украинцы

    (обновлено: )15602
    По словам главы Закарпатской области, половина местного населения работает в России, и пророссийских настроений в регионе нет. Москаль также добавил, что РФ с удовольствием принимает украинцев, ведь "у них золотые руки".
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что половина населения региона работает в России, и 70 процентов Подмосковья построено руками украинцев.

    Москаль рассмешил всех венгров Закарпатья. Видео
    Facebook Голоса Карпат
    Москаль рассмешил всех венгров Закарпатья

    "Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим работникам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев", — сказал глава региона в интервью журналу "Новое время".

    Он также добавил, что местные жители ощущают себя частью общего европейского пространства, и "здесь нет никаких сепаратистских настроений".

    В середине декабря Москаль пообещал "набить морду" заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгию Туке, если тот еще раз упомянет о сепаратизме на Закарпатье. Замминистра говорил о "мягком сепаратизме", признаками которого считает большое количество венгерских паспортов у местных жителей и употребление иностранного языка во время официальных мероприятий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вячеслав Потапенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Флаг США
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия