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    Общество

    Москаль рассказал о настроениях на Закарпатье

    (обновлено: )41301
    Как заявил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, половина жителей области работает в России, но пророссийских настроений в регионе нет.
    Геннадий Москаль
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. На Закарпатье нет сепаратистских и пророссийских настроений в регионе, заявил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

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    "Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим гастарбайтерам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев", – рассказал Москаль в интервью журналу "Новое время".

    Политик считает, что в Закарпатье провести референдум о вступлении в ЕС или НАТО, то, во-первых, будет стопроцентная явка, а во-вторых, все поддержат такие инициативы.

    "Мы однозначно чувствуем себя частью общего европейского пространства. Границы нам только мешают. И нет здесь никаких сепаратистских настроений — любой это подтвердит. При этом население очень религиозно. Если ты живешь на Закарпатье и не ходишь в церковь, на тебя смотрят как на дикаря", – резюмировал Москаль.

    Ранее народный депутат Игорь Лапин потребовал проверить Москаля "на сепаратизм" в связи с тем, что на органах муниципальной власти в Закарпатье вывешивают флаги соседних государств, в частности Венгрии.

     

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