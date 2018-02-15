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    Москаль знает, кто напал на венгерский культурный центр в Ужгороде

    (обновлено: )31204
    В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. По данным Геннадия Москаля, нападение совершили праворадикалы из ЕС.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" пытались поджечь два праворадикала одной из стран Евросоюза, заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

    Коктейль Молотова
    112.ua
    Горящий коктейль для венгров Закарпатья: новый шаг к вражде

    В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ) в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью — "коктейль Молотова". В результате инцидента в здании произошло задымление, его ликвидировали до приезда спасателей. Также обгорел фасад здания, разбито окно. Сотрудников на момент нападения в офисе не было.

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    "Преступники – иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии. Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова", — говорится в сообщении, опубликованном на персональном сайте главы ОГА.

    Отмечается также, что СБУ уже идентифицировала злоумышленников через камеры видеонаблюдения. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск.

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