Москаль знает, кто напал на венгерский культурный центр в Ужгороде

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" пытались поджечь два праворадикала одной из стран Евросоюза, заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ) в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью — "коктейль Молотова". В результате инцидента в здании произошло задымление, его ликвидировали до приезда спасателей. Также обгорел фасад здания, разбито окно. Сотрудников на момент нападения в офисе не было.

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"Преступники – иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии. Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова", — говорится в сообщении, опубликованном на персональном сайте главы ОГА.

Отмечается также, что СБУ уже идентифицировала злоумышленников через камеры видеонаблюдения. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск.