Москаль: на Закарпатье нет вакцин против кори

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Учебные заведения Тячевского района Закарпатской области уходят на две недели на карантин из-за роста количества больных корью, заявил глава Закарпатской облгосадмиинистрации Геннадий Москаль.

Напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах Закарпатья.

"Болезнь продолжает быстро распространяться по области. По состоянию на вечер пятницы (19 января) в Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78 процентов больных — это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины", — заявил Геннадий Москаль.

Москаль уточнил, что Закарпатская область не получает вакцину и далее, а на протяжении 2017 года года Министерство здравоохранения предоставило Закарпатью менее трети от необходимого количества вакцин, поэтому руководство области было вынуждено обратиться к Венгрии с просьбой предоставить вакцину в качестве гуманитарной помощи.

"Постоянно обращаемся в Минздрав с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. И когда я вижу, как руководство Минздрава говорит по телевидению, что все регионы обеспечены вакцинами, то ответственно заявляю — это ложь!", — резюмировал Москаль.

Ранее сообщалось, что в Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок.