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    Общество

    Москаль: на Закарпатье нет вакцин против кори

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (85)

    (обновлено: )8140
    По словам Геннадия Москаля, болезнь продолжает быстро распространяться по области, по состоянию на 19 января в Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые.
    Геннадий Москаль
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    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Учебные заведения Тячевского района Закарпатской области уходят на две недели на карантин из-за роста количества больных корью, заявил глава Закарпатской облгосадмиинистрации Геннадий Москаль.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
    Почти пережили корь, переживем ли дифтерию

    Напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах Закарпатья.

    "Болезнь продолжает быстро распространяться по области. По состоянию на вечер пятницы (19 января) в Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78 процентов больных — это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины", — заявил Геннадий Москаль.

    Москаль уточнил, что Закарпатская область не получает вакцину и далее, а на протяжении 2017 года года Министерство здравоохранения предоставило Закарпатью менее трети от необходимого количества вакцин, поэтому руководство области было вынуждено обратиться к Венгрии с просьбой предоставить вакцину в качестве гуманитарной помощи.

    "Постоянно обращаемся в Минздрав с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. И когда я вижу, как руководство Минздрава говорит по телевидению, что все регионы обеспечены вакцинами, то ответственно заявляю — это ложь!", — резюмировал Москаль. 

    Ранее сообщалось, что в Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок.

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