Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
В субботу, 30 сентября, в селе Яноши Береговского района Закарпатской области стартовал традиционный фестиваль "Берегфест 2017". На открытии глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль озвучил приветственную речь на венгерском языке.
По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, "над украинским парламентом всегда должен висеть топор роспуска". По его мнению, в настоящее время парламент прекрасно понимает, что роспуска не будет, поэтому такое отношение.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что хочет тесно сотрудничать с главой Закарпатья и положить конец коррупционным схемам в регионе. Об этом он сказал в учебном центре Национальной полиции в Киевской области.
По информации пресс-службы главы Закарпатской государственной областной администрации Геннадия Москаля, поток грузовых автомобилей с российской регистрацией через Закарпатье резко уменьшился, но не прекратился.
Согласно информации, изъятый у одного из бойцов пистолет Стечкина не является трофейным, полученным в бою с ополченцами на Донбассе, а был похищен 18 февраля 2014 года во время захвата здания СБУ в Ивано-Франковской области и числится в розыске.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.