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Согласно информации, изъятый у одного из бойцов пистолет Стечкина не является трофейным, полученным в бою с ополченцами на Донбассе, а был похищен 18 февраля 2014 года во время захвата здания СБУ в Ивано-Франковской области и числится в розыске.