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    Закарпатская областная государственная администрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Геннадий Москаль
    Москаль обвинил Минздрав в "дремучем непрофессионализме" и обратился в ГПУ
    18:21 24.02.2018
    1912Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Глава Закарпатской облгосадминистрации заявил, что с помощью полученной из Венгрии вакцины бельгийского производства в регионе было остановлено распространение кори.
    Геннадий Москаль
    "За базар надо отвечать": Москаль отказался извиняться перед Супрун
    14:01 23.02.2018
    2751
    Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Гройсман призвал Москаля извиниться за маты в адрес главы Минздрава Супрун
    12:01 23.02.2018
    808Медреформа или медицинский геноцид?
    Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
    Москаль рассмешил всех венгров Закарпатья. Видео
    Москаль рассмешил всех венгров Закарпатья 
    05:28 01.10.2017
    2852Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В субботу, 30 сентября, в селе Яноши Береговского района Закарпатской области стартовал традиционный фестиваль "Берегфест 2017". На открытии глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль озвучил приветственную речь на венгерском языке.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль посоветовал жителю Ужгорода обратиться в психбольницу
    17:04 07.07.2017
    1224Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Житель Ужгорода Иван Данацко заявил, что предложил главе облгосадминистрации Геннадию Москалю "повторить подвиг Кличко и переименовать проспект Свободы в Ужгороде в проспект Хорти".
    В Закарпатской области остановили фуру с львовским мусором
    В Закарпатской области остановили фуру с львовским мусором
    11:45 07.06.2017
    106Невыносимый мусор Львова
    Объяснить, каким образом фура, которая должна была ехать из Львовской области в Тересву через Воловец, Межгорье и Хуст, оказалась в Иршавском районе, водитель не смог.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль раскритиковал Климкина за заявление по поводу флага Венгрии
    22:04 06.04.2017
    1617
    По словам главы Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля, Павлу Климкину стоит сначала разобраться, в чем дело, "перед тем как распространять всякие глупости из соцсетей".
    Москаль: над Радой всегда должен висеть топор роспуска
    Москаль: над Радой всегда должен висеть "топор роспуска" 
    10:14 30.09.2016
    210
    По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, "над украинским парламентом всегда должен висеть топор роспуска". По его мнению, в настоящее время парламент прекрасно понимает, что роспуска не будет, поэтому такое отношение.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль занялся проверкой экспорта древесины на таможне
    03:45 12.06.2016
    172Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По информации пресс-службы губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, обнаружены многочисленные нарушения в декларировании экспортной древесины на пограничных станциях "Чоп" и "Батево".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман ждет от Москаля решения проблем на таможне через месяц
    20:44 10.05.2016
    502Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с губернатором Закарпатской области Геннадием Москалем и главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым.
    Гройсман намерен вдохновить Москаля на борьбу с контрабандой. Видео
    Гройсман намерен вдохновить Москаля на борьбу с контрабандой 
    21:10 06.05.2016
    151Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что хочет тесно сотрудничать с главой Закарпатья и положить конец коррупционным схемам в регионе. Об этом он сказал в учебном центре Национальной полиции в Киевской области.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Спиридонов: Москаль и Саакашвили борются за усиление своих полномочий
    16:48 06.05.2016
    515Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    Губернаторы Закарпатской и Одесской области Геннадий Москаль и Михаил Саакашвили ищут удобный предлог, чтобы уйти с должности, считает политолог Николай Спиридонов.
    Василий Губаль. Архивное фото
    Бывший глава Закарпатской ОГА назвал заявление Москаля об увольнении пиаром
    13:43 06.05.2016
    177Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    По словам бывшего главы Закарпатской ОГА Василия Губаля, "Геннадий Геннадиевич часто пиарит свои решения непопулярные, поэтому пока говорить о его отставке еще рано.
    Фуры с российскими номерами
    Через Закарпатскую область за сутки проехали более 70 российских фур - ОГА
    16:40 21.02.2016
    353Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Как отметил спикер Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас, грузовики ехали из ЕС в направлении востока, то есть в РФ. Он добавил, что блокады нет.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Грузовики из РФ не прекратили полностью транзит через Украину - Москаль
    11:30 15.02.2016
    517Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    По информации пресс-службы главы Закарпатской государственной областной администрации Геннадия Москаля, поток грузовых автомобилей с российской регистрацией через Закарпатье резко уменьшился, но не прекратился.
    На Закарпатье блокируют проезд российских фур
    Ночью фуры РФ пытались проехать вглубь Закарпатской области
    18:12 13.02.2016
    602Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Согласно информации пресс-службы главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, автомобили с российскими номерами были развернуты участниками акции и поехали в обратном направлении.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Пункт пропуска в Закарпатской области работает в обычном режиме - Москаль
    00:37 13.02.2016
    1094Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    По словам Москаля, ситуацию удалось уладить, однако причины конфликта не устранены, их можно решить только на уровне Кабинета министров, который должен определиться с отношением к России.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    В Закарпатье продали выделенную участникам АТО землю - Москаль
    17:03 07.02.2016
    2279
    О продаже в Закарпатской области выделенной участникам АТО земли на своем сайте сообщает глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.
    Геннадий Москаль
    Оружие в Драгобрате было похищено при захвате управления СБУ - Москаль
    16:20 16.01.2016
    3563"Правый сектор" в центре внимания: драка и стрельба на Закарпатье
    Согласно информации, изъятый у одного из бойцов пистолет Стечкина не является трофейным, полученным в бою с ополченцами на Донбассе, а был похищен 18 февраля 2014 года во время захвата здания СБУ в Ивано-Франковской области и числится в розыске.
    Геннадий Москаль комментирует выборы в Закарпатской области
    Москаль: выборы "доконали" народного губернатора Ужгорода 
    16:15 27.10.2015
    2051Местные выборы 2015: итоги
    Глава Закарпатской облгосадминистрации отметил закрытие "тарифного майдана" в центре Ужгорода. "Невозможно на Закарпатье ничего без денег решить и никого убедить", - сказал Москаль
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    Геннадий Москаль
    "За базар надо отвечать": Москаль отказался извиняться перед Супрун
    14:01 23.02.2018
    2751
    Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
    Геннадий Москаль
    Москаль обвинил Минздрав в "дремучем непрофессионализме" и обратился в ГПУ
    18:21 24.02.2018
    1912
    Глава Закарпатской облгосадминистрации заявил, что с помощью полученной из Венгрии вакцины бельгийского производства в регионе было остановлено распространение кори.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Гройсман призвал Москаля извиниться за маты в адрес главы Минздрава Супрун
    12:01 23.02.2018
    808
    Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
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