Супрун раскритиковала пребывание "титушки" Крысина в Институте сердца

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр охраны здоровья Ульяна Супрун считает неприемлемым пребывание в детском отделении Института сердца в Киеве одиозного Юрия Крысина, который является одним из основных фигурантов дел по Майдану, в частности дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

"То, что в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца среди детей, которые там лечатся, находится взрослый (!) неоднократно судимый и обвиняемый в организации убийства (!!!) мужчина Юрий Крысин — неприемлемо. Однако такую информацию распространяют в СМИ. Обращаемся к директору Института сердца Борису Тодурову с целью разъяснения ситуации", — написала Супрун в Facebook.

Facebook Ульяны Супрун Комментарий Ульяны Супрун про Крысина

В свою очередь в МОЗ отметили, что в настоящее время проверяют информацию относительно обстоятельств пребывания Крысина в Институте сердца.

"С целью выяснения обстоятельств ситуации, МОЗ Украины обратилось к директору ГУ "Институт сердца МЗ Украины" Борису Тодурову с просьбой предоставить объяснение, соответствует ли действительности информация, что в детском отделении Института сердца находится взрослый пациент, неоднократно судимый и обвиняемый в многих насильственных преступлениях, включительно с убийством. Если информация подтвердится, врачи Института сердца должны установить, состояние пациента, действительно ли он нуждался в госпитализации, или, наоборот, состояние его здоровья позволяет принимать участие в судебных заседаниях. Ведь по информации, распространенной в СМИ, это лицо путем пребывания в учреждении здравоохранения избегает участия в судебных заседаний в рамках многочисленных судебных процессов, где он является обвиняемым", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В МОЗе также подчеркнули: "Каждый человек, который действительно нуждается в медицинской помощи, должен получать ее в полном объеме, независимо от любых факторов. Однако считаем недопустимым использовать пребывание в учреждениях здравоохранения, особенно в детских отделениях, как способ избежать правосудия".

Роман Синицин/Facebook Юрия Крысина облили зеленкой

Ранее сообщалось, что фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина, которого называют организатором "титушек" во время Евромайдана, облили зеленкой в детском отделении Института сердца в Киеве.