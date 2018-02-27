Тамбов по-киевски: соцсети о заявлении Ницой

Тимур Громов, РИА Новости Украина РИА Новости Украина коллаж Ницой, не Цой и большой привет из Тамбова

"Вокруг сплошной Тамбов" — возмутилась скандально известная детская писательница Лариса Ницой, описывая количество русскоязычных сограждан в Киеве. Столь яркие впечатления писательница получила после посещения одного из торговых центров столицы, где, по ее словам, все говорили исключительно на русском языке. Свои комментарии относительно этого события Ницой опубликовала на персональной страничке в Facebook.

"Стою. В Тамбове. Хотя это Киев. Спрашиваю себя: "Куда делась вся моя (и тысяч таких как я) десятками лет проделанная работа? Сколько встреч посещено. Сколько лекций прочитано. Сколько уроков проведено. Сколько рассказов и сказок написано? Все в песок. Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь — тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — тамбов" — заявила Ницой. Тамбовские "откровения" Ницой вызвали в соцсетях невероятную шумиху:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook